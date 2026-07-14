Med poletom odneslo okno letala! Svetlana možu rešila življenje: »Če umreva, umreva skupaj«

Kot smo že poročali, sta potnika družbe Ryanair na petkovem poletu iz Grčije v Nemčijo doživela pravo grozljivko. Kmalu po vzletu, ko je bilo letalo na višini približno šest tisoč metrov, se je poškodovalo okno, pritisk pa je začel 61-letnega srbskega potnika Ljubišo Karovića vleči iz potniške kabine. Njegova žena Svetlana je reagirala v trenutku, ga zagrabila za noge in ga zadržala v letalu.

Do izrednega dogodka je prišlo v petek, 10. julija, ko sta se zakonca vračala z dopusta v Grčiji. Kapitan letala je kmalu po vzletu nad Severno Makedonijo opazil težave z motorjem in se odločil za vrnitev v Solun. Med spuščanjem pa se je po pričevanjih odtrgal del motorja in priletel naravnost v okno, ob katerem je sedel Karović. Okno je popustilo, zaradi nenadne spremembe pritiska pa sta se potnikova glava in ramenski del telesa znašla zunaj letala.

»Takoj sem reagirala in ga zagrabila za noge. Mislila sem si: 'Če umreva, umreva skupaj.' Bilo je grozljivo,« je kasneje za medije povedala Svetlana in dodala, da se za moževo življenje zahvaljuje tudi sopotniku, ki ji je priskočil na pomoč. Karović se zaradi hudih poškodb še vedno zdravi v bolnišnici. Zaradi trenja in udarca je utrpel hude opekline ter poškodbe roke, zaradi močnega šoka pa trenutno ne more komunicirati. Med dramo na nebu je večkrat izgubil zavest in se dogodka skoraj ne spominja.

Pri letalskem prevozniku Ryanair so za medije potrdili, da se je okno med poletom premaknilo iz svojega položaja, nakar se je letalo obrnilo in varno pristalo v Solunu. Potnikom so zagotovili nadomestno letalo, poškodovanemu Karoviću pa so zdravstveno oskrbo ponudili takoj po pristanku.