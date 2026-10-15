Medved vdrl v kočo in pet ur praznil hladilnika: posebej sta mu teknila čokolada in sirup (VIDEO)

Medvedi so mogočne divje živali, ki v ljudeh že od nekdaj vzbujajo mešanico občudovanja, radovednosti in strahu. Čeprav jih pogosto povezujemo z odmaknjenimi gozdovi in neokrnjeno naravo, se vse pogosteje znajdejo tudi v neposredni bližini človeka. Včasih se srečanje konča zgolj z nenavadnim prizorom, ki ga ujame kamera, drugič pa lahko pomeni resno nevarnost. Še posebej privlačna je zanje hrana, ki jo ljudje puščajo na dostopnih mestih, v smetnjakih, avtomobilih ali počitniških objektih.

Da medvedi pri iskanju hrane niso vedno prav nič plašni, dokazuje nenavaden dogodek iz Kalifornije. Medved je vdrl v kočo v bližini narodnega parka Sequoia in tam kar pet ur raziskoval kuhinjo ter si postregel s hrano iz dveh hladilnikov. Posnetki nadzornih kamer kažejo, da je vrata hladilnikov odpiral povsem samozavestno in jedel, kar mu je prišlo pod šapo. Lastnik koče je povedal, da je imel nepovabljeni gost posebno slabost do čokolade Hershey's in karamelnega sirupa.

FOTO: X, CBS News, zaslonski posnetek

Slovenija: medvedi tudi v bližini naselij

Čeprav je kalifornijski medved s svojim peturnim gostovanjem v koči poskrbel predvsem za nenavaden prizor, so srečanja z medvedi v nekaterih delih Slovenije precej bolj resna tema. Pri nas je rjavi medved domorodna vrsta in pomemben del naravnega okolja. Njegova prisotnost pa prinaša tudi vprašanja o varnosti ljudi, varovanju živali in načinu upravljanja populacije. Po strokovni oceni, ki jo je ministrstvo objavilo julija 2026, je bilo spomladi 2025 v Sloveniji približno 954 rjavih medvedov. Ocena temelji na genetskem monitoringu in matematičnem modelu, interval zaupanja pa je znašal od 880 do 1050 živali.

Srečanja z medvedi so v Sloveniji tudi letos pritegnila pozornost javnosti. V začetku oktobra so medveda opazili na območju Starih Slemen pri Dramljah, v bližini kartuzije. Lovsko društvo je prebivalce opozorilo na previdnost pri gibanju v naravi. Julija so v okolici Dolenje vasi v občini Ribnica poročali o opažanjih več medvedk z mladiči. Takšna opažanja še ne pomenijo, da je medved nevaren ali da bo napadel človeka. Strokovnjaki poudarjajo, da se rjavi medved človeku praviloma izogne. Do nevarnih položajev lahko pride predvsem takrat, ko žival presenetimo na majhni razdalji, ko se približamo medvedki z mladiči ali ko pes brez povodca steče proti medvedu in se nato vrne k lastniku.

Spomin na napad pri Škofljici

Posebej odmeven je bil dogodek iz maja 2025, ko je medvedka v bližini Škofljice napadla 59-letno žensko in jo hudo poškodovala. Napad se je zgodil nedaleč od njenega doma, dogodek pa je med prebivalci okoliških krajev vzbudil veliko zaskrbljenost. V naslednjih dneh so lovci na območju spremljali dogajanje in pomagali zagotavljati varnejšo pot otrok v šolo. Primer je znova odprl vprašanje, kako zagotoviti varnost prebivalcev na območjih, kjer ljudje živijo v bližini gozdov, medvedi pa se lahko gibljejo tudi po robovih naselij. Obenem so se okrepile razprave o tem, kako usklajevati varstvo zavarovane vrste in ukrepe za zaščito ljudi.

Upravljanje populacije medvedov je tudi pravno zahtevno vprašanje. Upravno sodišče je junija 2026 potrdilo zakonitost dovoljenja za odvzem 206 medvedov iz narave, ki ga je ministrstvo izdalo maja 2025. Dovoljenje velja do konca leta 2026, potem ko je sodišče odpravilo oviro za njegovo izvajanje. Ministrstvo je navedlo, da je bil namen ukrepa preprečevanje resne škode ter zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi.

Kako ravnati, če srečamo medveda?

Medveda v naravi ne smemo hraniti ali se mu približevati zaradi fotografiranja. Prav tako ni priporočljivo puščati hrane in odpadkov na mestih, kjer bi jih lahko našel. Če imamo psa, naj bo ta na povodcu. Če medveda opazimo, ostanimo mirni, ne približujmo se mu in se počasi umaknimo v smeri, iz katere smo prišli. Živali ne poskušajmo pregnati ali ji zapreti poti za umik. Če medved neposredno ogroža ljudi ali pride do napada, pokličimo številko 112. Opažanja je mogoče sporočiti tudi prek aplikacije MedvedoFON, ki strokovnjakom pomaga spremljati gibanje velikih zveri.