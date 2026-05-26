Meščani besni na mestne oblasti: polovica javne klopi le za goste lokala

V okviru prenove trga Hrpina v starem mestnem jedru Makarske so lani po dveh letih končno postavili klop, za katero je mesto odštelo več kot 30.000 evrov. Dvostranska, 22 metrov dolga klop je narejena iz macesnovega lesa, njena izdelava pa je trajala več mesecev. A že kmalu po postavitvi so bili meščani in obiskovalci neprijetno presenečeni in razburjeni, saj je polovica klopi na terasi na novo odprtega gostinskega lokala, to pa pomeni, da sedaj na vsej klopci ne morejo brezplačno posedati vsi, ampak morajo na polovici, ki je obrnjena proti lokalu, naročiti pijačo kot gostje lokala. Brezplačno je dostopna le druga stran klopi.

Zasnova klopi je stala 4500 evrov, kovinska konstrukcija okoli 3500 evrov, izdelava iz več kot tisoč posameznih kosov pa 26.500 evrov. V ureditev trga, ki vključuje tudi rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ter kanalizacijskega in meteornega sistema v sosednjih ulicah, je bilo vloženih več kot pol milijona evrov. Meščani so nad delitvijo uporabnikov klopce, potem ko je del nje postal v komercialni rabi, močno razočarani. Ne gre jim v račun, da je mesto za klopco plačalo tako veliko denarja, uporabljajo pa jo lahko le polovico.

Tudi arhitekt Alan Kostrenčić, avtor zasnove prenove trga, opozarja, da je takšna delitev na javno in zasebno sporna, saj je javni prostor namenjen vsem enako. Po njegovem mnenju gre za uzurpacijo javnega prostora. »Trg je javni prostor, namenjen druženju in prireditvam. Ko pride do uzurpiranja javnega prostora, to ni dobro,« je dejal za Slobodno Dalmacijo. Trg, ki je zelo blizu makarske rive, velja za enega bolj očarljivih delov dalmatinskega mesta, na njem pa se pogosto odvijajo prireditve in se družijo domačini. Ti so sedaj prepričani, da gre za podobno situacijo, kot je na plažah s koncesijami, kjer jim brezsramno zaračunavajo vhod na plažo in jim preprečujejo, da bi si tam položili brisače.