  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BIZARNA DELITEV

Meščani besni na mestne oblasti: polovica javne klopi le za goste lokala

Meščani Makarske v Dalmaciji so besni na mestne oblasti. Plačali so novo klop, a na njej ne smejo sedeti brezplačno.
Samo polovica klopce je javna, druga polovica pripada lokalu. FOTO: Cropix

Samo polovica klopce je javna, druga polovica pripada lokalu. FOTO: Cropix

To je uzurpacija javnega prostora, pravijo domačini. FOTO: Cropix

To je uzurpacija javnega prostora, pravijo domačini. FOTO: Cropix

Domačini so razočarani. FOTO: Getty Images/westend61

Domačini so razočarani. FOTO: Getty Images/westend61

Samo polovica klopce je javna, druga polovica pripada lokalu. FOTO: Cropix
To je uzurpacija javnega prostora, pravijo domačini. FOTO: Cropix
Domačini so razočarani. FOTO: Getty Images/westend61
T. H.
 26. 5. 2026 | 08:45
2:18
A+A-

V okviru prenove trga Hrpina v starem mestnem jedru Makarske so lani po dveh letih končno postavili klop, za katero je mesto odštelo več kot 30.000 evrov. Dvostranska, 22 metrov dolga klop je narejena iz macesnovega lesa, njena izdelava pa je trajala več mesecev. A že kmalu po postavitvi so bili meščani in obiskovalci neprijetno presenečeni in razburjeni, saj je polovica klopi na terasi na novo odprtega gostinskega lokala, to pa pomeni, da sedaj na vsej klopci ne morejo brezplačno posedati vsi, ampak morajo na polovici, ki je obrnjena proti lokalu, naročiti pijačo kot gostje lokala. Brezplačno je dostopna le druga stran klopi.

Zasnova klopi je stala 4500 evrov, kovinska konstrukcija okoli 3500 evrov, izdelava iz več kot tisoč posameznih kosov pa 26.500 evrov. V ureditev trga, ki vključuje tudi rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ter kanalizacijskega in meteornega sistema v sosednjih ulicah, je bilo vloženih več kot pol milijona evrov. Meščani so nad delitvijo uporabnikov klopce, potem ko je del nje postal v komercialni rabi, močno razočarani. Ne gre jim v račun, da je mesto za klopco plačalo tako veliko denarja, uporabljajo pa jo lahko le polovico.

Tudi arhitekt Alan Kostrenčić, avtor zasnove prenove trga, opozarja, da je takšna delitev na javno in zasebno sporna, saj je javni prostor namenjen vsem enako. Po njegovem mnenju gre za uzurpacijo javnega prostora. »Trg je javni prostor, namenjen druženju in prireditvam. Ko pride do uzurpiranja javnega prostora, to ni dobro,« je dejal za Slobodno Dalmacijo. Trg, ki je zelo blizu makarske rive, velja za enega bolj očarljivih delov dalmatinskega mesta, na njem pa se pogosto odvijajo prireditve in se družijo domačini. Ti so sedaj prepričani, da gre za podobno situacijo, kot je na plažah s koncesijami, kjer jim brezsramno zaračunavajo vhod na plažo in jim preprečujejo, da bi si tam položili brisače.

Več iz teme

turizemHrpinaobnovaMakarskaarhitekturaDalmacijaparkklopgostinski lokal
ZADNJE NOVICE
09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
09:15
Novice  |  Svet
NEVAREN SEV

Ebola že nevarno blizu, pri sosedih v bolnišnici moški in ženska, ki sta se vrnila iz Afrike

Oba pacienta sta se vrnila z območja Ugande blizu meja z Demokratično republiko Kongo in Ruando.
26. 5. 2026 | 09:15
09:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAVRGLI OVADBO

V primeru Prekmurka proti domu v Rakičanu poslovne goljufije niso zaznali

Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper nekdanjega direktorja rakičanskega doma starejših. Dejan Rituper napovedal, da bo nadaljeval kazenski pregon.
Andrej Bedek26. 5. 2026 | 09:05
09:00
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Cillian Murphy (Suzy)

S tihim pristopom in izrazito karizmo je ustvaril vrsto nepozabnih likov ter se uveljavil med največjimi igralci svoje generacije.
26. 5. 2026 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O DEMENCI

Raziskava razkrila novo povezavo med jajci in Alzheimerjevo boleznijo

Znanstveniki so odkrili zanimivo povezavo med pogostim uživanjem jajc in manjšim tveganjem za razvoj Alzheimerjeve bolezni.
Miroslav Cvjetičanin26. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Kje doživeti Dalmacijo brez gneče?

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Ko postanejo pogovori v hrupu naporni

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

S temi vajami izboljšate svoj spomin

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PremiumPromo
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Ste veliki ljubitelji piknikov? Postanite del velike skupnosti

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki