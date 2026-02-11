Minuta na soncu jo lahko ubije, trdi samooklicana vampirka

KAR SE zdi kot šala iz grozljivke, je zanjo vsakdan. Emily Richardson iz Nashvilla v ameriški zvezni državi Tennessee zase pravi, da je prava vampirka. Ne zato ker bi želela biti posebna, ampak ker ji življenje narekuje nenavadno stanje: vedno ko je izpostavljena soncu, 36-letnica doživi hude, boleče reakcije. Kot pravi, jo že 30 sekund na neposredni sončni svetlobi lahko pahne v stanje, zaradi katerega mora v bolnišnico, minuta sončenja pa bi lahko bila zanjo celo usodna. »Nikoli si nisem predstavljala, da bo to moje življenje,« pravi Emily, ki je bila zaradi svojega stanja prisiljena pustiti službo.

Redko, a resno Stevens-Johnsonov sindrom (SJS) je redko, a zelo resno medicinsko stanje, pri katerem imunski sistem sproži hudo reakcijo na koži in sluznicah. Najpogosteje gre za reakcijo na zdravilo, včasih pa ga sproži tudi okužba. Običajno zahteva takojšnjo hospitalizacijo.

Z leti vse slabše

Emilyjini simptomi so se začeli pred 16 leti, ko ji je po preživetem času na soncu začel otekati in srbeti obraz. Nekdanja nepremičninska agentka je povedala, da so se reakcije z leti postopoma slabšale, po dolgem izbruhu covida leta 2021 pa so postale smrtno nevarne. Emily je zato po bolezni življenje še bolj podredila izmikanju sončnim žarkom. Ven odhaja redko. Kadar mora kam čez dan, se na odhod pripravlja, kot bi se podajala na bojno polje. Da lahko varno hodi naokrog, je zavita v oblačila od glave do pete, na sebi pa ima tudi masko. Oblačila so črna, saj ta najbolje odbijajo sončno svetlobo. »Veliko ljudi me sprašuje, zakaj nosim črna oblačila, saj je splošno znano, da se črna tkanina na soncu bolj segreje,« pravi Emily. »Toda zaradi moje ekstremne alergije na sonce sem se zelo hitro naučila, da čeprav črna tkanina zadržuje več toplote, te dejansko zaščiti pred soncem,« pojasnjuje Emily, ki žal nima pojma, kako se bo njeno stanje razvijalo v prihodnosti.

Takole je bila videti med enim od izbruhov leta 2024.

16 let je bila stara, ko so se začeli pojavljati prvi simptomi.

Zdravniki dolgo niso vedeli, kaj ji je. Šele leta 2024 so ji diagnosticirali Stevens-Johnsonov sindrom (SJS), redko kožno reakcijo, ki jo običajno povzroči jemanje določenih zdravil. V njenem primeru pa naj bi jo sprožila tudi alergija na UV-žarke. Emily, ki je »popolnoma prekrita« z brazgotinami od mehurjev in opeklin, ni imela hujše reakcije od februarja 2024 in upa, da je to njenemu imunskemu sistemu dalo možnost, da si opomore.

»Vsak dan svojega življenja moram preživeti kot vampirka, ker bi me sonce lahko dejansko ubilo,« pravi Emily, ki želi ozaveščati o svoji redki alergiji in spodbuja druge, naj se »zavzamejo zase«. Večina zdravnikov ji, pravi, namreč še vedno ne verjame, da je za večino njenih zdravstvenih težav krivo sonce.