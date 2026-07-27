Mir, rajske plaže in potepuške mačke: to so otoki, ki jih svet najbolj želi obiskati

Ameriška spletna platforma za načrtovanje in rezervacijo potovanj Expedia je objavila seznam najbolj priljubljenih otokov na svetu. Seznam so sestavili na podlagi števila iskanj posameznih destinacij, pri čemer so spremljali, kateri otoki med uporabniki vzbujajo največ zanimanja. Na prvo mesto se je uvrstila Sveta Lucija na Malih Antilih v Karibskem morju, ki med popotniki velja za idealen počitniški cilj za romantičen pobeg. Otok je znan po slikovitih vulkanskih vrhovih, brezhibnih plažah s črnim in belim peskom ter geotermalnih vrelcih in naravnih blatnih kopelih. Obiskovalce privablja tudi s tropsko naravo in mirnimi kotički, kjer se lahko umaknejo od vsakdanjega vrveža.

Drugouvrščeni Porto Santo, ki spada pod portugalski arhipelag Madeira, privablja predvsem ljubitelje dobrega počutja, sprostitve in mirnejših počitnic. Ponuja številne naravne lepote, med njimi devet kilometrov dolgo plažo s tako imenovano zlato mivko, njegova velika prednost pa je tudi to, da tam praviloma ni tolikšne gneče kot na bolj znanih otokih. Čudovita narava je tudi eden glavnih adutov otoka Praslin na Sejšelih. Zaščiteno območje z naravnim rezervatom Vallée de Mai ponuja oglede redkih živalskih in rastlinskih vrst, otok pa slovi tudi po neokrnjenih plažah in rajskem videzu.

Porto Santo ponuja številne naravne lepote.

Med najbolj iskane otoke se je uvrstil še grški Syros, katerega posebnost je, da lahko tisti, ki prevzamejo skrb za otoške potepuške mačke, tam bivajo brezplačno. Na otoku imajo namreč ogromno potepuških mačk in organizacije, ki skrbijo zanje.

Na seznamu so tudi norveški Lofoti, ki navdušujejo z ostrimi gorami, globokimi fjordi in ribiškimi vasicami, ter Palawan na Filipinih in Culebra v Portoriku, znana po turkiznem morju, skritih zalivih in odličnih možnostih za potapljanje. Med najbolj iskanimi destinacijami so še Sanibel na Floridi, ki slovi po plažah, posutih s školjkami, vietnamski Phu Quoc s tropskimi plažami in bujno naravo ter Fidži, kjer obiskovalce pričakajo koralni grebeni in rajski otočki.