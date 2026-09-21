Mislili so, da je navadna mačka. Potem je analiza DNK razkrila veliko presenečenje

Znanstveniki so prvič po več kot 100 letih potrdili novo vrsto divje mačke: majhnega plenilca velikosti domače mačke iz bolivijskih gozdov.

Mačko z lisastim kožuhom, ki spominja na leopardjega, so odkrili na goratem območju Yungas blizu prestolnice La Paz. S približno 45 centimetri dolžine in okoli 1,5 kilograma je manjša od povprečne domače mačke. Domačini so jo poimenovali tilcayo, ta vzdevek pa je navdihnil tudi njeno znanstveno poimenovanje Leopardus tilcayo.

Tigrino ni domači muc!

Samo Tigrino

Žival so sprva zamenjevali z navadno domačo mačko, je pojasnila biologinja in raziskovalka pri National Geographicu Paola Nogales-Ascarrunz, ki je sodelovala v raziskovalni skupini, vendar je analiza DNK pokazala, da gre za povsem novo vrsto divje mačke. Znan je le en potrjen živeči primerek te vrste, in sicer samec v zavetišču za živali v regiji Yungas. Tja ga je predala lokalna družina, ki je Tigrina posvojila v prepričanju, da gre za mladiča domače mačke. A ko je žival rasla, se je izkazalo, da je precej drugačna.

Prav ta deset let stari maček je znanstvenikom, ki verjamejo, da obstajajo tudi drugi primerki, utrl pot do odkritja vrste. Nogales-Ascarrunzova je odkritje opisala kot izjemen dosežek, saj nove vrste divje mačke niso opisali že več kot 100 let. Gre za prvo novo vrsto, odkrito po urugvajski pampaški mački leta 1923. Raziskava, ki je bila v četrtek objavljena v reviji Current Biology in zaokroža delo, ki so ga znanstveniki začeli leta 2021, je razkrila še več presenečenj. Nakazuje namreč, da ne obstajajo le tri vrste tigrastih mačk, ampak pet, vključno z novo opisano bolivijsko vrsto Leopardus tilcayo.