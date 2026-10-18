Mlada voznica nasmejala splet, to je naredila, ko je zagledala goloba (VIDEO)

Do nedavnega smo si lahko samo predstavljali, s kako smešnimi ali pa tudi grozljivimi situacijami se dnevno srečujejo inštruktorji vožnje, zahvaljujoč družabnim omrežjem pa imamo zdaj tudi običajni smrtniki vpogled vanje. Inštruktor vožnje iz Zagreba je tako ustvaril profil, na katerem redno deli utrinke z voženj, eden od njih pa je dodobra nasmejal Hrvaško in okolico. Na posnetku lahko tako vidimo dekle, ki med vožnjo naleti na goloba. Ptič se je odločiti počiti ravno na voznem pasu, po katerem je vozil avto šole vožnje, dekle pa je, da bi se morebitnemu trčenju izognila, zavila na nasprotni vozni pas, kot bi to storila v primeru, da bi morala koga prehiteti.

Uvidevna reakcija, a ne nujno najboljša in najbolj varna. Inštruktor je tako njeno početje hitro popravil in rekel, naj namesto, da zapelje na nasprotni vozni pas, raje zavira. Ptič bi najbrž tako in tako pravočasno odletel in se rešil. »Joj, ubogi golob, dajmo se raje mi ubiti,« je dejal inštruktor in nasmejal voznico, ki je hitro spoznala svojo napako, smeha pa ni mogel zadrževati niti inštruktor. Videoposnetek prisrčnega utrinka z ure vožnje je nasmejal tudi gledalce in si prislužil že več kot 55.000 všečkov.