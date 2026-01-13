Mnogi navdušeni! Vse babice na telefonih, a poglejte, kaj medtem počne ta deček (VIDEO)

Čeprav obstaja veliko stereotipov o mladih, ta posnetek kaže popolno nasprotje. Posnetek, ki si ga lahko ogledate spodaj, nastal na vlaku pri Zagrebu. Na TikToku ga je objavil uporabnik maks_iv1, uporabniki omrežja pa so ga množično komentirali.

Menjava vlog požela veliko odobravanja

Posnetek se začne s prikazom starejših žensk v vlaku, nato pa se ustavi pri dečku, ki stoji in pleta. Menjava vlog je navdušila občinstvo. Eden od uporabnikov se je pošalil, da gre za nekakšno napako, drugi pa so pohvalili dečka zaradi inovativnega načina krajšanja časa. Nekateri so pomislili, da gre za umetno inteligenco, vendar očitno ni tako.

Posnetek je bil predvajan več kot 400 tisočkrat in ima več kot 50 tisoč všečkov.