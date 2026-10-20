Moškega na kmetiji ujeli med spolnim občevanjem s ponijem: »Ne vem, zakaj sem to storil«

Na sodišču v britanskem Sevenoaksu je 35-letni Aaron Maybank priznal, da je v konjeniškem centru sredi noči spolno zlorabil ponija. Svoje ravnanje je pred sodniki poskušal opravičiti s trditvijo, da je bil v tistem času pod vplivom alkohola in prepovedanih drog. Nenavadno in sumljivo dogajanje so v konjeniškem centru Bradbourne najprej opazili zaposleni, ki so posumili, da nekdo neupravičeno prihaja k živalim. Zaradi tega so v hlevih namestili varnostne kamere, ki so kmalu razkrile storilca.

Kot je na sodišču pojasnila tožilka Roisin Massey, je Maybank na območje konjeniškega centra neopažen vstopil že v začetku leta: »Varnostne kamere so bile v hleve nameščene prav zaradi suma, da se tam nekaj dogaja. Obtoženi se je okoli živali neprimerno vedel že med obiski 9. aprila, 14. maja in 15. junija. Dogajanje pa se je stopnjevalo 5. julija, ko je prišlo do spolnega napada na ponija. Vse je posnela kamera, forenziki pa so z analizo semenske tekočine na živali potrdili njegovo identiteto.«

Izreka se na motnjo pozornosti

Njegov zagovornik Andrew Main je sodišče zaprosil za odlog izreka kazni, da bi do takrat pripravili podrobno poročilo o obtoženčevem psihičnem stanju. Pojasnil je, da se Maybank sooča z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) ter da je po seriji osebnih zagat in družinskih tragedij zapadel v odvisnost od alkohola in kanabisa: »Obtoženi deluje impulzivno in sam ne zna pojasniti, zakaj je storil to dejanje.«

Sodniki so predlog obrambe sprejeli in izrek kazni preložili. Maybank, ki je obtožen spolnega odnosa z živaljo, je bil izpuščen na prostost, sodna obravnava pa se bo nadaljevala 7. januarja. Sodišče je ob tem opozorilo, da lahko primer v primeru strožje kazni predajo višjemu, kraljevemu sodišču.

Ta primer sicer ni osamljen. Pred časom je v javnosti odmevala tudi ovadba zoper 56-letnega ameriškega odvetnika Stevena Swaina iz Teksasa, ki ga je žena prijavila društvu za zaščito živali, potem ko je na njegovem računalniku našla posnetke zlorabe družinskega psa. Swain je bil po plačilu varščine v višini približno 69.000 evrov (75.000 ameriških dolarjev) izpuščen iz pripora, postopek proti njemu pa še poteka.