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Moškega našli mrtvega in mesece preiskovali umor, nato se je razkrila bizarna resnica

Policija je preiskavo umora zaključila februarja, potem ko so forenzični testi pokazali, da je bila poškodba najverjetneje naključna.
Našli so ga na klopi v parku (fotografija je simbolična). FOTO: Delo Ai
Našli so ga na klopi v parku (fotografija je simbolična). FOTO: Delo Ai
B. K. P.
 26. 6. 2026 | 16:29
2:42
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Več mesecev so policisti in preiskovalci sumili, da je 57-letnika, ki so ga našli mrtvega na klopi v parku v angleškem Northamptonu, nekdo umoril. Nato pa se je izkazalo, da je moški umrl v bizarni nesreči, kakšne britanski preiskovalci še niso videli.

Avgusta lani je Roberta Browna našel kolesar, ko je opazil kri, ki je kapljala iz razpok na leseni klopi v parku, pa je poklical policiste. Zaradi okoliščin, v katerih so našli truplo, je policija sprožila preiskavo zaradi suma umora in aretirala tri osebe, a so bile vse kasneje izpuščene brez obtožbe. Glede na rezultate preiskave je Brown, ki je imel težave z odvisnostjo od alkohola, usodne noči zaspal na klopi, naslonjen na nahrbtnik, v katerem je med drugim imel spravljen nož. Ko se je močno naslonil ob nahrbtnik, pa je rezilo prebodlo najprej tkanino nahrbtnika, nato pa še tri plasti njegove jakne in mu porezalo levo nadlaket, piše The Sun. Ureznina je bila dolga približno tri centimetre, in čeprav ni rezilo zadelo nobene arterije, je Brown kljub temu začel močno krvaveti, zaradi izgube velike količine krvi pa je umrl.

Policija je preiskavo umora zaključila februarja, potem ko so forenzični testi pokazali, da je bila poškodba najverjetneje naključna. Mrliški oglednik je na zaslišanju v začetku tega meseca sklenil, da je šlo za tragično nesrečo. Glavna preiskovalka Torie Harrison je po poročanju omenjenega časnika povedala, da so preiskovalci sprva upoštevali več možnih scenarijev, vključno z umorom, samopoškodovanjem in nesrečo. Forenziki so na rezilu noža našli vlakna, ki so se ujemala z Brownovo jakno, pa tudi sledi njegove DNK. Policija je tako prišla do zaključka, da ugotovitve forenzičnih strokovnjakov potrjujejo nenavadno dejstvo, da je smrtno poškodbo Brownu zadal njegov nož.

Preiskovalci prav tako niso našli nobenih dokazov, da bi ga kdo hotel ubiti, imel ni niti sovražnikov, nikoli se ni nikomur zameril. »Rob je bil poseben človek in vedno pripravljen na šalo. Imel je zlato srce in je bil vedno pripravljen pomagati,« so za The Sun povedali njegovi starši in bratje. Nesrečnemu Robertu so se poklonili tudi njegova otroka Daniel in Tonia ter vnuki: »Naša srca so strta, a tolaži nas, ker vemo, koliko je pomenil tistim, ki so ga poznali. Bil je skrben oče in zelo ga bomo pogrešali.«

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