Moški preskočil ograjo in vstopil v ogrado s tigri, zver ga je pred množico ljudi raztrgala (VIDEO)

Moški je umrl po tem, ko je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v prostor s tigri v parku Yorkshire Wildlife Park na severu Anglije. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek tragičnega dogodka, ki se je zgodil v parku z divjimi živalmi v Veliki Britaniji. Identiteta moškega ni bila razkrita. Po navedbah policije je utrpel hude poškodbe, zaradi katerih je umrl na kraju dogodka.

»Reševalne službe so prispele na kraj dogodka, vendar je moški kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja umrl,« so sporočili s policije. V incidentu tiger ni bil poškodovan, so še poudarili policisti in dodali, da so o smrti obvestili svojce pokojnega. Po dogodku so park evakuirali, tiger pa je ostal v ograjenem prostoru.

Policija pozvala ljudi, naj ne širijo posnetkov napada

Policija je javnost pozvala, naj po spletu ne širi pretresljivih posnetkov dogodka, na katerih je videti, kako tiger napade moškega. Vodstvo parka je pred tem potrdilo, da se je v enem od prostorov za tigre zgodil »resen incident«.

Ob tem so pojasnili, da so nemudoma sprožili postopke za ukrepanje v izrednih razmerah, poroča Mondo.