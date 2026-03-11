Moški se je zbudil popolnoma moder in mislil, da umira: krivo je bilo to

Tommy Lynch, gradbeni delavec iz kraja Castle Gresley v grofiji Derbyshire v Združenem kraljestvu, je dve noči spal v svoji novi posteljnini, preden se je zbudil videti nekoliko slabše kot običajno. Ko se je 42-letnik zbudil, je bil videti kot »Smrkec« in se je počutil utrujenega, zato mu je prijatelj, ki dela kot negovalec, priporočil, naj gre v bolnišnico. Odpeljali so ga k zdravnikom in v nekaj minutah je dobil posteljo, zaskrbljeno osebje pa mu je dalo kisik. Britanec je po incidentu na Facebooku zapisal, da mora »to objaviti zaradi ozaveščanja«, kot opozorilo drugim, ki bi lahko doživeli kaj podobnega.

Prestrašeni gradbeni delavec se spominja, da si je »uredil lase«, preden je odšel v bolnišnico, saj je njegov negovalec menil, da je morda bolan in da mu primanjkuje kisika zaradi njegove modre barve. Ko se je spominjal izkušnje, je povedal, da so ga vsi v sprejemnici urgence »gledali, kot da so videli duha«, ko pa je prišel do okenca, sploh ni vedel, kaj naj reče – razen da se je zbudil moder. Tommy, ki spi gol, je 15. novembra lani odšel v bolnišnico Queen's Hospital v Burtonu in se spominja, da je »imel v nekem trenutku okoli sebe približno deset zdravnikov«. »Zdravniki so rekli, da še nikoli niso videli nekoga s takšno barvo in da je še vedno živ,« je priznal ter dodal: »Takoj ko so mi obrisali roko in je modra barva izginila, mi je postalo jasno.«

Diagnoza?

Neoprana posteljnina. Ko je zdravnik njegovo roko podrgnil z alkoholnim robčkom, je Tommy spoznal, da je razlog za njegovo modro barvo njegova nova, neoprana posteljnina. »Bilo me je grozno sram, vendar so rekli, da sem jih dobro nasmejal. Na urgenci običajno nimajo smešnih zgodb.« Priznal je, da ga je bilo zelo sram, ker je zapravljal njihov čas, in jim je rekel: »O moj bog, res mi je žal.« Tommy je priznal, da je bil že dan prej videti »rahlo moder«, vendar je to pripisal temu, da ga je zeblo.

»Mami sem poslal fotografijo in začela je paničariti zaradi mojega krvnega obtoka, jaz pa sem bil precej zmeden, saj sem se pravkar zbudil iz globokega spanca,« je pojasnil Tommy. Ko se je naslednji dan zbudil »svetlo moder«, pa je bilo to verjetno zato, ker se je med spanjem »pregrel«, saj se spominja, da se je počutil »prijetno in toplo«.

»Prva stvar, ki sem jo naredil, ko sem prišel domov, je bila, da sem opral posteljnino. Od takrat nisem bil več moder.« Tommy, ki ima vitiligo, je svoji mami povedal, da se je nekako obarval, ona pa je zaradi slabega telefonskega signala sprva mislila, da ji je nekdo povedal, da je umrl. Ko je potrdil, da je živ in zdrav, je naslednji teden poskušal sprati modro barvo z več kopelmi in se spominja: »Ljudje so me še vedno čudno gledali, saj sem se kopal znova in znova, vendar je trajalo teden dni. Voda je bila modra.« Svetoval je vsem, naj posteljnino pred spanjem operejo, razen če si tudi sami želijo obiska urgence, poroča LADbible.