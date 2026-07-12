Moški si je odrezal penis, ga zažgal in z njim zanetil požar v sosedovi garaži (FOTO)

V ameriškem mestu Fort Wayne v zvezni državi Indiana se je zgodil bizaren, grozljiv incident. 36-letni Christopher Peden je obtožen požiga, potem ko naj bi si v zgodnjih jutranjih urah odrezal genitalije, jih polil z bencinom in z njimi zanetil požar v sosedovi garaži. Zaradi lastnih poškodb je končal v bolnišnici, reševalne službe pa so morale hkrati posredovati na dveh različnih prizoriščih.

Gasilci in policisti so bili 6. maja okoli druge ure zjutraj obveščeni o požaru v garaži, skoraj istočasno pa je policija v središču mesta obravnavala primer domnevnega napada z nožem. Tam so našli hudo poškodovanega Pedna, ki je policistom sprva zatrdil, da so mu dan prej grozili, nato pa ga je napadel neznanec. Med zdravljenjem v bolnišnici pa je policistu le priznal, da si je poškodbe povzročil sam.

Preiskovalci trdijo, da je Peden z nožem vstopil v garažo stanovanjske hiše, se tam samopohabil ter odrezani organ polil z bencinom. Nato ga je na tleh tik ob vratih zažgal in z njim podtaknil ogenj v stavbi. Po dejanju je odšel s kraja dogodka in hodil naokoli, dokler ni naletel na policiste. Kriminalisti so na požarišču našli ključne dokaze, med njimi rdečo plastično posodo za bencin, štiri vžigalnike in kuhinjski nož. Javnosti dostopni sodni dokumenti ne razkrivajo motiva za to nenavadno dejanje, prav tako pa ni jasno, kaj se je zgodilo z odrezanimi deli telesa, saj dokumentacija ne navaja, ali so jih preiskovalci sploh našli.

Peden se zdaj sooča z obtožbo za kaznivo dejanje požiga. V primeru obsodbe mu grozi do 12 let zaporne kazni.