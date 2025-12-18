Moški umrl po tem, ko so mu nevede presadili okuženo ledvico

V Združenih državah Amerike so zabeležili izredno nenavaden in izjemno redek primer smrti moškega zaradi stekline. Pravzaprav načina, kako se je moški z njo okužil. Neznani prebivalec zvezne države Michigan je že nekaj časa čakal na presaditev ledvice in bil je neizmerno vesel, ko so mu končno našli darovalca, šlo je za moškega, ki je umrl v Idahu. Operacija je potekala brez posebnosti, presaditev je bila uspešna in pacient si je povsem opomogel. Žal njegovo dobro počutje in optimizem nista trajala dolgo. Le dobrih pet tednov po tem, ko je bil odpuščen iz bolnišnice, je začel dobivati nenavadne simptome – drhtele so mu noge, v njih je izgubil moč, postajal je vedno bolj zmeden, tudi urina ni mogel več zadrževati. In z njim je bilo vedno slabše, dokler ni nekaj dni pozneje pristal v bolnišnici z visoko vročino, težko je požiral, začel je kazati tudi znake slabljenja živčnega sistema. En teden po sprejemu v bolnišnico je umrl.

Testi, ki jih je izvedel mrliški oglednik, so pokazali prisotnost virusa stekline v njegovi slini, koži na vratu in v možganskem tkivu. Ugotovitve so močno presenetile njegove svojce, ki so zatrjevali, da se pokojni nikoli v življenju ni znašel v situaciji, v kateri bi se lahko okužil s steklino, zato so se preiskovalci odločili, da pobližje pogledajo okoliščine smrti moškega, ki je daroval ledvico. Ta je v bolnišnici padel v komo in po več dneh na intenzivni negi umrl. V bolnišničnem poročilu so preiskovalci nato našli bistven podatek – moškega je nekaj tednov pred prihodom v bolnišnico opraskal dihur, ki ga je poskušal odgnati s svoje kmetije. Čeprav ga žival ni ugriznila, prav ugriz stekle živali je namreč najbolj nevaren, pa so bile praske, kot kaže, dovolj, da je žival moškega okužila.

Tudi on je namreč pet tednov po stiku z dihurjem začel kazati povsem enake simptome, kot moški, ki je prejel njegovo okuženo ledvico. V bolnišnici sicer trdijo, da so vse njegove organe, poleg ledvice, je doniral še srce, pljuča in obe roženici, testirali, testi pa niso pokazali ničesar nenavadnega ali skrb vzbujajočega. Sreča v nesreči je bila, da trije drugi, ki so prejeli okužene organe, še niso dobili simptomov, zato so jih nemudoma začeli zdraviti ter jim po hitrem postopku zagotovili nove organe.