Muskovi poskusi so ogrožali potniška letala

Sedmi poskusni polet SpaceX starshipa brez posadke, ki je bil januarski poskus izvršnega direktorja Elona Muska, da bi življenje na Marsu postalo resničnost, je bil po ugotovitvah ameriške Zvezne uprave za letalstvo nevaren. Nevarnost so predstavljale razpršene razbitine nad Karibi, ki so bile na nebu skoraj eno uro po eksploziji rakete. Bile so nevarne za tri letala, med katerimi je bilo tudi letalo JetBlue, ki je letelo v San Juan, katerega posadki so povedali, da lahko potovanje nadaljuje »na lastno odgovornost«.

Tri letala so prevažala skupno 450 ljudi in so varno pristala, potem ko so razglasili izredne razmere zaradi pomanjkanja goriva in so preletela začasno območje prepovedi letenja. Ko je kontrolor zračnega prometa enemu od pilotov letal povedal, da bodo morali za pristanek v San Juanu razglasiti izredne razmere, je sledil odgovor: »V tem primeru razglasimo izredne razmere: Mayday. Mayday. Mayday.«

Razbitine so bile na nebu še eno uro po eksploziji.

Zvezna uprava za letenje je začela preiskavo februarja, ker so ugotovili, da potrebujejo protokole za ukrepanje v primeru razbitin v zraku zaradi eksplozij, vse pa je postalo še pomembnejše, ko je marca testna raketa SpaceX spet eksplodirala.

Previdnostni ukrepi so pomembni tudi zato, ker v prihodnje načrtujejo od 200 do 400 izstrelitev raket na leto. Številne bodo Muskove SpaceX starship, 122 metrov visoke rakete, ki imajo približno 300 ton goriva. Vseskozi jih izpopolnjujejo in so trenutno najmočnejše do sedaj razvite rakete za polete v vesolje.

Zadnja uspešna izstrelitev SpaceXa je bila oktobra na petem preizkusnem letu. Šesti se je končal z nadzorovanim pristankom v Mehiškem zalivu. »Vsaka izstrelitev starshipa je še en korak bližje Marsu,« je Musk dejal pred januarskim vzletom. Upa, da bodo njegove ladje prve, ki bodo človeštvo izstrelile v življenje na Marsu. Po januarski eksploziji rakete pa je Musk na X objavil: »Uspeh je negotov, zabava pa zagotovljena.«