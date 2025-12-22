  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEVARNO

Muskovi poskusi so ogrožali potniška letala

Polet SpaceX, ki se ni končal po načrtih, bi imel lahko še hujše posledice. V prihodnje načrtujejo med 200 in 400 izstrelitev letno.
Ogrožena so bila tri letala s skupno 450 potniki.
Ogrožena so bila tri letala s skupno 450 potniki.
S. F.
 22. 12. 2025 | 14:35
2:21
A+A-

Sedmi poskusni polet SpaceX starshipa brez posadke, ki je bil januarski poskus izvršnega direktorja Elona Muska, da bi življenje na Marsu postalo resničnost, je bil po ugotovitvah ameriške Zvezne uprave za letalstvo nevaren. Nevarnost so predstavljale razpršene razbitine nad Karibi, ki so bile na nebu skoraj eno uro po eksploziji rakete. Bile so nevarne za tri letala, med katerimi je bilo tudi letalo JetBlue, ki je letelo v San Juan, katerega posadki so povedali, da lahko potovanje nadaljuje »na lastno odgovornost«.

Tri letala so prevažala skupno 450 ljudi in so varno pristala, potem ko so razglasili izredne razmere zaradi pomanjkanja goriva in so preletela začasno območje prepovedi letenja. Ko je kontrolor zračnega prometa enemu od pilotov letal povedal, da bodo morali za pristanek v San Juanu razglasiti izredne razmere, je sledil odgovor: »V tem primeru razglasimo izredne razmere: Mayday. Mayday. Mayday.«

Razbitine so bile na nebu še eno uro po eksploziji.
Razbitine so bile na nebu še eno uro po eksploziji.

Zvezna uprava za letenje je začela preiskavo februarja, ker so ugotovili, da potrebujejo protokole za ukrepanje v primeru razbitin v zraku zaradi eksplozij, vse pa je postalo še pomembnejše, ko je marca testna raketa SpaceX spet eksplodirala.

Previdnostni ukrepi so pomembni tudi zato, ker v prihodnje načrtujejo od 200 do 400 izstrelitev raket na leto. Številne bodo Muskove SpaceX starship, 122 metrov visoke rakete, ki imajo približno 300 ton goriva. Vseskozi jih izpopolnjujejo in so trenutno najmočnejše do sedaj razvite rakete za polete v vesolje.

Zadnja uspešna izstrelitev SpaceXa je bila oktobra na petem preizkusnem letu. Šesti se je končal z nadzorovanim pristankom v Mehiškem zalivu. »Vsaka izstrelitev starshipa je še en korak bližje Marsu,« je Musk dejal pred januarskim vzletom. Upa, da bodo njegove ladje prve, ki bodo človeštvo izstrelile v življenje na Marsu. Po januarski eksploziji rakete pa je Musk na X objavil: »Uspeh je negotov, zabava pa zagotovljena.«

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
16:26
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Umrl je Chris Rea, njegovo božično pesem pozna cel svet

Rea je umrl v bolnišnici po kratkotrajni bolezni, star je bil 74 let. Že leta 1994 je zbolel za rakom trebušne slinavke.
22. 12. 2025 | 16:26
16:00
Lifestyle  |  Polet
POZANIMALI SMO SE

Covid-19 cepiva in srce: kaj pravi stroka in zakaj je strah pogosto pretiran

Strah pred vplivom cepiva na srce je razumljiv, a ob upoštevanju vseh podatkov ni utemeljen v takšni meri, kot se pogosto predstavlja v javnosti.
Miroslav Cvjetičanin22. 12. 2025 | 16:00
15:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA VARNOST

Šok v ovinku: 26-letnica zaradi hitrosti zletela s ceste in končala na strehi

Zgodilo se je na cesti Žiri–Gorenja vas.
22. 12. 2025 | 15:56
15:38
Novice  |  Slovenija
VREME

Bomo letos končno dočakali bel božič? Takšne so napovedi

Se nam obeta bel božič ali bo vse skupaj prehitro splahnelo?
22. 12. 2025 | 15:38
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
KLASIČNA GLASBA

Zven ljubezni, ki ogreje zimo

Zimski festival Festivala Ljubljana devetič odpira vrata v svet velikih glasbenih zgodb in umetniških presežkov.
Danica Lovenjak22. 12. 2025 | 15:10
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZASEG

V Ljubljani zasegli več kot 30 kilogramov kokaina

Gre za kokain izredno čiste kakovosti, ki bi bil na trgu vreden 750.000 evrov.
22. 12. 2025 | 15:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki