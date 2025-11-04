Muzej za 70 nogometnih igrišč stal okoli 1,2 milijarde evrov

Konec prejšnjega tedna se je zgodilo težko pričakovano odprtje Velikega egipčanskega muzeja v Egiptu. Stoji ob enem od čudes antičnega sveta, veliki piramidi v Gizi. Ta strateška lokacija poudarja pomen muzeja kot kulturnega središča sodobnega časa. Njegova površina je kar 500.000 kvadratnih metrov, kar je približno toliko kot 70 nogometnih igrišč.

Obiskovalci lahko občudujejo okoli 100.000 artefaktov iz vseh obdobij egipčanske zgodovine, od prazgodovine do grško-rimskega obdobja. Med razstavljenimi eksponati izstopajo predmeti iz grobnice faraona Tutankamona, ki so prvič v celoti razstavljeni skupaj. Med njimi sta spektakularni zlati maski, prestol in kočije.

Na slovesnem odprtju so se na nebu lesketale značilne podobe. FOTO: Profimedia

Na ogled sta tudi 4500 let stara pogrebna ladja faraona Keopsa, eno najstarejših in najbolje ohranjenih plovil iz antike, ter 3200 let star 16 metrov dolg obelisk faraona Ramzesa II. V muzeju je velikansko stopnišče, obdano s kipi starodavnih kraljev in kraljic, ter ogromna okna, ki ponujajo čudovit pogled na piramide v Gizi.

Egiptovska kulturna dediščina

Projekt, ki je stal približno 1,2 milijarde dolarjev, je bil prvič predlagan leta 1992 in je naletel na različne izzive, vključno s finančnimi krizami, arabsko pomladjo leta 2011, pandemijo covida-19 in regionalnimi vojnami. Ekipa je vse uspešno premagala in zdaj upa na obisk do 8 milijonov obiskovalcev na leto.

Egipčani se sicer še vedno borijo, da bi jim vrnili dragocene zgodovinske predmete, ki so jih tujci leta in leta odnašali z njihovega ozemlja. Med njimi so kamen iz Rosette, slovita kamnita plošča z napisom, ki je omogočila dešifriranje hieroglifov, starodavni egipčanski zvezdni zemljevid denderski zodiak in doprsni kip kraljice Nefretete, žene faraona Ehnatona.

Dr. Zahi Hawass, nekdanji dolgoletni minister za turizem in starine, je eden najglasnejših zagovornikov vrnitve teh artefaktov. Poudarja, da bi bilo to simbolična gesta dobre volje držav, ki jih trenutno hranijo. Po njegovem mnenju bi pokazalo spoštovanje do egiptovske kulturne dediščine in prispevalo k popravi krivic iz kolonialne preteklosti.