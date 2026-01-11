  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRAŽBA

Na dražbi bivši avto Roda Stewarta, gre za redek lamborghini, na svetu jih je le 150

Pevec ga je imel v lasti več kot 25 let.
Kupil ga je med turnejo po Avstraliji. FOTO: Profimedia
Kupil ga je med turnejo po Avstraliji. FOTO: Profimedia
A. J.
 11. 1. 2026 | 14:35
2:37
A+A-

Rdeči lamborghini countach iz leta 1977, ki je bil dolga leta v lasti glasbenika Roda Stewarta, gre 23. januarja na dražbo pri RM Sotheby's v Arizoni v ZDA. Dražbena hiša pričakuje, da bo za športni avto iztržila nekje med 577.100 in 750.200 evri, torej vsaj približno toliko kot 11. julija 2024, ko je bil prodan na platformi Bring a Trailer. Takrat je kupec zanj odštel 657.000 evrov. Ker gre za prestižen, zbirateljski avtomobil, kakršnih je na svetu le 150, upajo, da se bo cena bolj približala zgornji meji. Stewart je avto, ki doseže hitrost do 299 km/h, oboževal.

Osemdesetletni Stewart je velik ljubitelj športnih avtomobilov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Osemdesetletni Stewart je velik ljubitelj športnih avtomobilov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

V lasti ga je imel več kot 25 let. Kupil ga je med turnejo v Avstraliji, ga prepeljal v ZDA in predelal po svoje. Razširil je karoserijo, dodal nove spojlerje in snemljivo streho. Avto ni postal klasični kabriolet, saj se streha ne odpira na pritisk, ga je bilo pa mogoče predelati v zimsko ali poletno različico. Namestitve volana, ki je v skladu z avstralskimi prometnimi pravili na desni, ni preurejal. Avto je leta 1987 pripeljal v Združeno kraljestvo. Zvezdnik se je od njega poslovil leta 2002.

Stewart je velik ljubitelj športnih avtomobilov in jih ima celo zbirko. V eni od objav na družbenih omrežjih novembra 2024 je zapisal, da so njegovi avtomobili zanj prava umetniška dela. Takrat je tudi razkril, da razmišlja o prodaji zbirke zaradi nadležnih lukenj na cestah. Slednje so mu delale sive lase že dve leti prej: »Popravljam ulico blizu doma, ker se nikomur ne da. Ljudem razbija avtomobile … Moj ferrari sploh ne more čez,« se je pritoževal. Stewart je imel skozi leta v lasti še precej drugih izjemnih avtomobilov. V njegovem voznem parku sta se med drugim lesketala ferrari enzo, izjemno redek in cenjen model, eden od 400 primerkov, in laferrari, hiperavto, ki naj bi bil vreden več milijonov evrov. Za udobnejše vožnje je uporabljal rolls-roycea ghost EWB (2013).

Dražbena hiša pričakuje, da bo zanj iztržila med 577.100 in 750.200 evri.

Več iz teme

dražbalamborghiniRod Stewartpevec
ZADNJE NOVICE
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
DRAŽBA

Na dražbi bivši avto Roda Stewarta, gre za redek lamborghini, na svetu jih je le 150

Pevec ga je imel v lasti več kot 25 let.
11. 1. 2026 | 14:35
14:32
Novice  |  Slovenija
KLJUČ DO USPEHA OSVOBODILNE FRONTE

Golob v Dražgošah: »Od političnih delitev imajo korist le tisti, ki hujskajo, pozivajo k orožju«

»Prihajajo tedni in dnevi, ko bomo Slovenci znova dokazali, da se netilcem sovraštva ne uklonimo, da še vedno trdno stojimo na temeljih, ki so nam jih postavili partizani in zaslužni osamosvojitelji leta 1991,« je izpostavil Golob.
11. 1. 2026 | 14:32
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
LETO, KI JE ZA NAMI

Znani Slovenci o letu 2025: Pustilo je neizbrisljive sledi (Suzy)

Znani so nam zaupali, po čem so si najbolj zapomnili minulo leto.
11. 1. 2026 | 14:25
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Tatovi udarili v Kranjski Gori, iz avtomobilov pobrali denarnice

Policisti o obeh dejanjih zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
11. 1. 2026 | 14:05
13:56
Šport  |  Tekme
NEVERJETNA

Nika Prevc še do druge zmage na domači tekmi (VIDEO)

Naša šampionka v Ljubnem do 31. zmage v karieri. Postala je druga najboljša skakalka po številu zmag v zgodovini.
11. 1. 2026 | 13:56
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZANIMIVO

Razburljivo življenje babice s Titanika: zažgala je vse, kar je bilo povezano z igranjem

Najljubši lik večine gledalcev filma Titanik je Rose, ki jo je mojstrsko upodobila Kate Winslet, nič manj prepričljiva pa ni bila Gloria Stuart, ki je igrala Rose v poznih letih.
11. 1. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki