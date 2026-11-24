Pramen las prvega ameriškega predsednika Georgea Washingtona so na dražbi prodali za 3500 evrov: lasje, lično uokvirjeni, so bili nekoč v lasti Johna Gadsbyja, ki je Washingtona leta 1799, malo pred njegovo smrtjo, gostil na večerji. Pramen je pozneje prišel v roke zbiratelja Johna K. Lattimerja, kdo je zdajšnji lastnik zgodovinske dragocenosti, kupec, ki se je na dražbi potegoval za nenavaden spominek, pa niso razkrili.

Kot je leta 1928 v pričevanju zapisala Gadsbyjeva vnukinja Julia Ten Eyck McBlair, je njen dedek pramen dobil zaradi prijateljstva in druženja z Washingtonom v njegovih zadnjih dneh. Skrbno ga je shranil v okvirju in obesil pod predsednikov portret v svojem domu v Washingtonu, kjer ga je vnukinja videvala vse življenje. Gadsbyjevi dediči so pramen pozneje prodali Lattimerju, predsednikovi lasje pa imajo zdaj, kot rečeno, nov dom.

George Washington je vodil ameriško vojsko do zmage nad britansko krono. FOTO: Joecicak/Getty Images

No, kar precej predsednikovih las se skriva po ameriških domovih, za 35 tisočakov so pred petimi leti prodali tri pramene Washingtonovih las, ki naj bi mu jih ostrigli tik pred smrtjo ali celo po njej. Nekaj las prvega ameriškega predsednika je shranjenih v zbirki njegove nekdanje rezidence Mount Vernon, ki je danes muzej. Tam pojasnjujejo, da je bilo razstavljanje las prijateljev in znancev v 19. stoletju in še prej zelo priljubljena navada med premožnimi sloji, med katere so se seveda uvrščali tudi Washingtonovi, danes pa so prameni zelo zaželeni med zbiratelji.

Vse, kar je povezano s prvim ameriškim predsednikom, gre na dražbah običajno za med. Julija letos so za 95 tisoč evrov prodali njegovo podpisano pismo iz leta 1776, v katerem je pozival k novačenju vojakov za celinsko vojsko, ki se je v vojni za ameriško neodvisnost borila proti britanskim silam. Kot nas uči zgodovina, je Washington vodil ameriško vojsko do zmage nad britansko krono, sodeloval pri pripravi ameriške ustave in leta 1789 postal prvi predsednik ZDA. Po dveh mandatih se je leta 1797 umaknil s položaja.