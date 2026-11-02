Na dražbi v New Yorku je Jodi iztržila kar 41 milijonov

Redko okostje nanotiranozavra, ki je pred približno 67 milijoni let živel ob boku razvpitega tiranozavra reksa, je na dražbi v New Yorku doseglo osupljivo ceno 41 milijonov evrov. Okostje, po najditeljici imenovano Jodi, so ocenjevali na pet do osem milijonov, končna cena pa je več kot petkrat presegla zgornjo oceno.

Dražba pri sloviti avkcijski hiši Sotheby's je bila izjemno napeta: za fosil se je 12 minut potegovalo kar šest kupcev, ki so ponudbe oddajali po telefonu in spletu. Zmagovalec, ki je nazadnje odštel vrtoglavo vsoto, za zdaj ostaja neznan. Strokovnjaki glede prodaje v zasebne zbirke sicer niso povsem enotni; opozarjajo, da lahko fosili tako postanejo nedostopni raziskovalcem in javnosti. Namesto da bi jih preučevali znanstveniki in si jih ogledovali obiskovalci muzejev, njihov dom postanejo zasebne dvorane, v katere ima dostop le peščica ljudi, s tako vrtoglavimi vsotami pa bi bilo bolj smiselno podpreti razvoj paleontologije in raziskovalnih ustanov. No, usoda Jodi še ni znana, novi lastnik se lahko kljub vsemu odloči, da jo bo podaril ali vsaj za daljše obdobje posodil kakšnemu muzeju.

Gus je še vedno rekorder. FOTO: Jordan Tovin/Reuters

44 milijonov je zaslužil Gus.

Drugo mesto po rekordnih zneskih na dražbi

Nanotiranozaver je bil hiter in specializiran mesojedi plenilec, ki je živel ob koncu krede, ko je po Zemlji lomastil tudi precej večji T-reks. Znanstveniki so ga nekoč obravnavali celo kot morebitnega mladiča tiranozavra, vendar naj bi številne anatomske razlike in ob smrti zrele kosti potrjevale, da gre za samostojen rod dinozavrov. Raziskave so nato potrdile celo dve ločeni vrsti nanotiranozavra, Nanotyrannus lethaeus in Nanotyrannus lancensis. Okostje je leta 2019 na svojem zemljišču v ameriški zvezni državi Montana odkrila Jodi Pierson. Najdišče leži v geološki formaciji Hell Creek, znani po številnih fosilih dinozavrov. Jodi je dolga skoraj šest metrov, na nosilnem ogrodju pa sega približno tri metre v višino. Sestavlja jo okoli 191 fosilnih kostnih elementov.

Fosil se uvršča na drugo mesto po rekordnih zneskih na dražbi: prvi ostaja tiranozaver reks Gus, ki so ga julija letos prodali za skoraj 44 milijonov evrov.