Vse bolj prebrisani so očitno tudi medvedi, ki znajo izkoristiti vsako priložnost za brezplačen obrok. Družina iz kraja Port Coquitlam v kanadski provinci Britanska Kolumbija je namreč doživela precej nenavadno krajo. Z domačega praga jim je izginila dostavljena hrana, čeprav so prejeli potrdilo, da je bila dostava opravljena. Ker naročenega obroka ni bilo nikjer, so se odločili preveriti posnetke varnostne kamere. Pričakovali so, da bodo morda odkrili dostavljavca ali neznanca, ki je izkoristil njihovo odsotnost. A posnetek je razkril precej bolj presenetljivega obiskovalca.

Na posnetku je namreč videti medveda, ki se je povsem mirno in samozavestno približal vhodnim vratom družinske hiše, pograbil dostavljeno hrano in z njo odšel, kot da gre za nekaj povsem običajnega. Žival pri tem ni kazala prav nobene zadržanosti. Videti je bilo, da dobro ve, kaj išče, in da jo čaka prav prijetna nagrada. Družina je ob odkritju ostala osupla. Namesto običajnega tatu, ki bi ga morda pričakovali pred domačim pragom, je bila za izginotje večerje odgovorna divja žival. Še posebej presenetljivo je, kako samozavestno je medved opravil svojo nalogo. Brez večjega obotavljanja se je približal hiši, vzel hrano in izginil.

»Zagotovo mu ni prvič«

Posnetek je pritegnil pozornost tudi na spletu, kjer so se hitro pojavili hudomušni komentarji. Eden od uporabnikov je zapisal: »Zagotovo mu ni prvič.« Njegova pripomba je naletela na odobravanje, saj je bilo iz medvedovega vedenja mogoče sklepati, da takšen obisk zanj morda ni nič novega.

Medvedi imajo namreč izjemno dober voh, hrana pa jih lahko hitro privabi v bližino človeških bivališč. Če na istem mestu večkrat najdejo kaj za pod zob, se lahko naučijo, kje in kdaj lahko pridejo do lahkega obroka. Dostavljena hrana, ki čaka pred vhodnimi vrati, je zanje očitno še posebej mamljiva priložnost.

Ko divje živali odkrijejo človeške navade

Srečanja med medvedi in ljudmi v nekaterih delih Kanade niso redkost. Predvsem v krajih, ki ležijo v bližini gozdov in naravnih habitatov, se živali občasno odpravijo tudi v naseljena območja, kjer iščejo hrano. Pri tem lahko hitro odkrijejo, da so človeški domovi in njihova okolica precej priročen vir hrane.

Strokovnjaki za sobivanje z divjimi živalmi sicer opozarjajo, da lahko dostop do hrane iz človeških virov spremeni vedenje medvedov. Živali se lahko začnejo vračati na kraje, kjer so že našle hrano, in postopoma izgubijo previdnost pred ljudmi. Zato je pomembno, da prebivalci hrane ne puščajo na prostem in poskrbijo, da so smetnjaki ustrezno zaprti. Družini iz Port Coquitlama je tako nepričakovani obiskovalec sicer povzročil precejšnje presenečenje, a ji je hkrati priskrbel posnetek, ki je nasmejal številne uporabnike spleta, poroča Dnevnik.hr.