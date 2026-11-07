Na newyorškem maratonu tekla brez majice in modrčka, razlog za njeno potezo ganil mnoge (FOTO)

Lauren Spiezia (32), Američanka iz New Jerseyja, ki je prebolela raka dojke, je v nedeljo pritegnila veliko pozornosti z nastopom na newyorškem maratonu. Odločila se je, da bo tekla brez majice, da bi pokazala brazgotine, ki so ostale po zdravljenju, in opozorila na raka dojke. Uspešno je premagala 42,195 kilometra dolgo progo, ki poteka skozi pet newyorških okrožij, in tekmo končala v štirih urah in 54 minutah. Med maratonom je kot improvizirano oporo uporabljala poseben trak proti drgnjenju, celotno preizkušnjo pa je pretekla brez majice. Že pred tekmo je na Instagramu pojasnila, zakaj se je odločila za takšno potezo.

»42,2 kilometra. Brez majice. Z vsemi brazgotinami. Pri 31 letih so mi diagnosticirali raka dojke in izvedela sem, da imam mutacijo gena BRCA2. Prestala sem 16 ciklov kemoterapije, osem ciklov imunoterapije, mastektomijo in rekonstrukcijo dojke. Danes tečem newyorški maraton z razkritimi brazgotinami, ker sem še vedno tukaj. Tečem za ženske in moške, ki prestajajo zdravljenje in potrebujejo opomnik na svojo moč in vzdržljivost. Tečem za vsako osmo žensko v Združenih državah Amerike, ki bo v življenju zbolela za rakom dojke, in za vsako žensko, ki se še ne zaveda tveganja, ki mu je izpostavljena. Tečem tudi zase, saj brazgotin ni nekaj, kar bi morala skrivati. So dokaz, da sem se borila in preživela,« je zapisala Spiezia.

Po zahtevnem zdravljenju si je zadala nov cilj

Njena zdravstvena bitka se je začela, ko je bila stara 31 let. Malo pred tem je pustila službo, da bi se lahko posvetila skrbi za enoletnega sina. Ko je zatipala zatrdlino v dojki, se je obrnila na ginekologa. Ultrazvočni pregled, ki ga je opravila, ni pokazal znakov maligne bolezni. Kljub temu Spiezia ni želela prezreti občutka, da nekaj ni v redu. Kirurg, specializiran za bolezni dojk, jo je nazadnje napotil na mamografijo, biopsijo in magnetnoresonančno slikanje. Takrat so odkrili bolezen.

Zdravila se je v centru Memorial Sloan Kettering Cancer Center, kjer je prestala 16 ciklov kemoterapije in osem ciklov imunoterapije. Opravili so ji tudi mastektomijo in rekonstrukcijo dojke. Med okrevanjem si je zadala cilj, da bo pretekla polmaraton, saj si je želela po zdravljenju znova okrepiti telo. Ta začetni cilj je sčasoma prerasel v željo, da bi nastopila na newyorškem maratonu. Na nedeljski preizkušnji je nastopila kot uradna članica dobrodelne tekaške ekipe Fred's Team, ki je povezana z bolnišnico, v kateri se je zdravila, poroča Index.hr.