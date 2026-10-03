Temna skrivnost Oktoberfesta: posnetek njenega spodnjega perila zbral kar 74 milijonov ogledov

Na slovitem münchenskem Oktoberfestu se je razvnela neprijetna zgodba, ki nima veliko skupnega s pivom in zabavo. Na spletu kroži na tisoče posnetkov žensk z znamenite atrakcije Teufelsrad oziroma Hudičevo kolo, na katerih je mogoče videti tudi njihovo spodnje perilo. Nekateri posnetki so zbrali več deset milijonov ogledov, organizatorji pa skušajo ženske zaščititi tudi tako, da jim ponujajo posebne kratke hlače.

Gre za priljubljeno atrakcijo, na kateri se obiskovalci skušajo čim dlje obdržati na hitro vrteči se ploščadi. Prav v trenutkih, ko ženske v dirndlih izgubijo ravnotežje ali jih odnese proti robu, nekateri gledalci kamere in telefone usmerjajo pod njihova krila.

Tisoči posnetkov, milijoni ogledov

Preiskava Bavarskega radia je pokazala, da za delom teh vsebin stojijo posamezniki iz Bavarske in tudi ustvarjalci vsebin iz Ukrajine. Posnetke objavljajo na YouTubu, Instagramu in TikToku, nekateri pa so jih tudi prodajali. Najuspešnejši računi so skupaj dosegli več sto milijonov ogledov. Ena od žensk, ki se je znašla na takšnih posnetkih, je povedala, da je samo eden od videov z njo dosegel več kot 74 milijonov ogledov. Sledili so žaljivi in seksualizirani komentarji, prepoznavali pa so jo celo neznanci. br.de Preiskovalci so izsledili tudi žensko iz Zgornje Bavarske, ki je po lastnih navedbah v 18 dneh posnela več kot 600 videov. Na svoji spletni strani naj bi ponujala paket več kot 500 še neobjavljenih posnetkov za več sto evrov.

Ženskam ponujajo posebne kratke hlače

Organizatorji Teufelsrada obiskovalce opozarjajo, naj ne snemajo žensk pod krili. Po poročanju medijev ženskam ponujajo tudi posebne kratke hlače, ki si jih lahko za plačilo izposodijo in oblečejo pod dirndl. Težava pa je širša. Čeprav je t. i. upskirting v Nemčiji kazniv že več let, zakon po ugotovitvah Bavarskega radia v številnih primerih posnetkov s Teufelsrada ne omogoča učinkovitega pregona. Razlog je tudi v tem, kako in od kod so bili posnetki narejeni. Dodatno skrb vzbuja dejstvo, da so nekatere posnetke z umetno inteligenco ali drugimi orodji predelali tako, da so ženske prikazane gole. Nemške oblasti zato že razmišljajo o spremembah zakonodaje.