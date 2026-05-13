Na pasji razstavi zmagal metuljček, psi so se lahko celo potapljali in lovili frizbi (FOTO)

Umetelno postriženi pudlji, yorkširski terierji s pentljami v dlaki, prikupni zlati prinašalci, elegantni dobermani in še in še. V Dortmundu se je na pasji razstavi Dogs & Fun konec tedna odvrtela prava parada pasjih lepotcev najrazličnejših velikosti, dolžin dlake in oblik. Štirinožci so obiskovalce šarmirali z mimohodi, jih navdušili s preizkušnjami v agilityju, zabavali z lovljenjem frizbija ter osupnili s pasjim potapljanjem.

Na dogodku so nastopili tudi pasji zvezdniki, ki se pojavljajo v filmih, nanizankah, oglasih in televizijskih oddajah. Trenerka filmskih živali Claudia Neumann iz Dortmunda, šestkratna Guinnessova rekorderka, je gledalcem pokazala, kako se živali pripravljajo na snemanja. Neumannova že 20 let trenira živali za film in televizijo, njeni štirinožni varovanci pa so znani iz filmov, televizije, kina, oglasov in šovov.

Osnova razstave, ki je potekala od 8. do 10. maja, je bila sicer predstavitev različnih pasem. Na ogled jih je bilo več kot 240, v okviru razstav pa so sodniki ocenjevali lastnosti posameznih štirinožcev in izbirali najboljše. Najpomembnejši naslov tekmovanja je pripadel psu pasme kontinentalni pritlikavi španjel, imenovane tudi metuljček, s pompoznim imenom Nightfire's Famous For Winning (Nočni ogenj, znan po svojih zmagah; op. a.).

Na razstavo niso bili vabljeni le psi, ki so sodelovali na njej, temveč tudi drugi psi in njihovi lastniki. Ti so se lahko z ljubljenčkom za zabavo preizkusili v najrazličnejših tekmovalnih aktivnostih in tako preverili, kako spreten in pameten je njihov pasji družinski član. Organizatorji so obiskovalcem omogočili tudi brezplačne mini zdravstvene preglede za pse in nasvete veterinarjev o prehrani, negi in gibljivosti.