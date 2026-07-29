Na podstrešju slišala ropot in mislila, da so glodavci - ne boste verjeli, kaj je našla (VIDEO)

Praskanje, rjovenje in težki koraki nad glavo so bili za lastnico hiše Karen iz mesta Scottsdale v ameriški zvezni državi Arizona jasen znak, da se v njenem podstrešju dogaja nekaj nenavadnega. Ker so bili zvoki odločno preglasni za navadne glodavce, je julija na pomoč poklicala lokalno podjetje za odstranjevanje divjih živali. Pregled prostora pa je prinesel nepričakovano presenečenje, saj so strokovnjaki na podstrešju odkrili brlog samice divje mačke oziroma rdečevratnega risa, ki si je tam ustvarila zavetišče s svojimi mladiči.

Lastnica hiše priznava, da jo je najdba povsem šokirala. Čeprav so divje mačke v Arizoni pogoste in jih je v soseski že videvala, si ni nikoli predstavljala, da bi se katera vselila neposredno nad njeno glavo. Tudi za ekipo, ki je posredovala, je bil to izjemno neobičajen primer. Lastnik podjetja Verner Swenson je pojasnil: »Glede na zvoke je stranka vedela, da gre za nekaj večjega od glodavcev. Samice divjih mačk v stanovanjskih soseskah niso nič neobičajnega, a da bi mati vzgajala mladiče na podstrešju, je izjemno redko. To je bil zagotovo eden bolj unikatih primerov, ki smo jih obravnavali.«

Namesto da bi živali lovili v kletke ali mladiče ločili od matere, so se v podjetju odločili za humani pristop spodbujanja k prostovoljni preselitvi. Ekipa je vsak dan obiskovala podstrešje ter tam puščala človeški vonj in zvočne sledi. Mati je tako ob stalni prisotnosti ljudi prostor sama prepoznala kot nevaren ter mladiče postopoma odnesla na varnejšo lokacijo.

Ko so se prepričali, da so se živali trajno odselile, so strokovnjaki vstopne odprtine na hiši zaščitili s trpežnim jeklom ter lastnici svetovali glede nadaljnje preventive. Ob tem opozarjajo, da nenavadnih zvokov v hiši raje ne ignorirajmo ter da se je ob sumu na prisotnost večjih divjih živali vedno pametno obrniti na usposobljene strokovnjake, ki bodo poskrbeli za varnost ljudi in živali.