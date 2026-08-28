Na prodaj Freddiejev klavir in medvedek, celoten izkupiček dražbe naj bi presegel tri milijone

Spominov ne moremo ne unovčiti ne prodati, nekaj predmetov pa lahko delimo z gorečimi oboževalci: tako je sklenil nemški producent Reinhold Mack, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja pri več albumih sodeloval z legendarno britansko zasedbo Queen. Med 82 predmeti največ pozornosti priteguje koncertni klavir yamaha C3, na katerem je skupina posnela tudi veliko uspešnico Crazy Little Thing Called Love, nepozabni Freddie Mercury pa je nanj igral še pri snemanju drugih skladb.

Darilo za krščenca

In ne le to, prav ta klavir so uporabljali tudi Leonard Cohen, Donna Summer in Bryan Ferry iz skupine Roxy Music, zato dražbena hiša Propstore iz britanskega Hertfordshira upravičeno pričakuje izkupiček najmanj 230 tisočakov. Mack je ponudbo začinil še z nekaterimi drugimi dragocenostmi, kot je plišasti medvedek, ki ga je legendarni frontman podaril njegovemu sinu Freddiu ml., sicer svojemu krščencu, na prodaj pa so tudi Mercuryjev mikrofon, ki naj bi iztržil okoli 46 tisočakov, in rokopisi besedil z njegovega samostojnega albuma Mr. Bad Guy, ki je nastal v nemškem studiu Musicland v Münchnu.

Za nas ni bil zvezdnik, bil je tesen prijatelj, stric Freddie.

»Za nas ni bil zvezdnik, bil je tesen prijatelj, stric Freddie,« se dragocenega poznanstva spominja Mack in dodaja, da so pevca redno vabili tudi na družinska praznovanja, ki se jih je zelo rad udeleževal. Spletna dražba se bo začela 1. oktobra, konec septembra pa bodo dragoceni predmeti na ogled v londonskem hotelu Cumberland. Pri dražbeni hiši Propstore pričakujejo, da bo celoten izkupiček presegel tri milijone.

Klavir, na katerem je dokončal znamenito skladbo Bohemian Rhapsody, je iztržil dva milijona. FOTO: Susannah Ireland/Reuters

Mimogrede, klavir yamaha G2, na katerem je Mercury, po mnenju mnogih najboljši frontman vseh časov, dokončal uspešnico vseh uspešnic Bohemian Rhapsody in ki je bil po zvezdnikovi smrti v lasti njegove najboljše prijateljice in nekdanje partnerice Mary Austin, je pred tremi leti na dražbi zaslužil kar dva milijona.