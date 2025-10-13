  • Delo d.o.o.
STRAŠLJIVA KUPČIJA

Na prodaj legendarno gostišče iz 18. stoletja, kjer se po hodnikih sprehajajo duhovi

V eni od sob je nekoč prespal Mark Twain. Po zgradbi naj bi se sprehajala celo mrtva mačka.
Hiša in skedenj sta lahko vaša za manj, kot stane stanovanje v Sloveniji. FOTOgrafiji: Profimedia
Hiša in skedenj sta lahko vaša za manj, kot stane stanovanje v Sloveniji. FOTOgrafiji: Profimedia
A. J.
 13. 10. 2025 | 09:10
2:22
A+A-

Za samo 90.970 evrov lahko kupite gostišče v Charlemontu v Massachusettsu v ZDA, kjer so nekoč spali Mark Twain, predsednik Calvin Coolidge in drugi znani gostje. Z gostiščem vred dobite še enodružinsko hišo in skedenj iz 18. stoletja, vse to za to skupno ceno. Da je nepremičnina tako zelo poceni, je najbrž krivo to, da v njej že zelo dolgo ni nihče prebival, svoj del pa k popustu zagotovo dodajo tudi nepovabljeni gostje hotela – duhovi.

Nepremičninarji so vse prostore prekadili z žajbljem.

Gostišče, ki je nekoč ponujalo jedilnico, plesišče, bar, kuhinjo in 22 sob za goste, namreč slovi po tem, da v njem živi kup duhov. Ti so sicer po podatkih, navedenih na spletni strani organizacije, ki se ukvarja z obsedenimi hišami, Massachusetts Haunted Houses, prijazni in ustrežljivi in naj ne bi predstavljali nobene nevarnosti. Kot navajajo, so očividci v zgornjem nadstropju videli duha vojaka iz državljanske vojne, v gostilni nekdanjega gostilničarja, naokrog pa naj bi se sprehajala celo mrtva mačka. Še najbolj moteč je duh z imenom Elizabeth, ki naj bi loputal z vrati in metal stvari. Elizabeth naj bi se tudi prikazovala majhnim otrokom in se z njimi pogovarjala. Osebje nepremičninske agencije Coldwell Banker je prostore prekadilo z žajbljem, da bi se znebilo negativne energije, toda tudi če so duhove odgnali, je že virtualni sprehod po notranjosti precej strašljiv.

Za zarjavelimi vrati so odkrili številne srhljive predmete.
Za zarjavelimi vrati so odkrili številne srhljive predmete.

Za zarjavelimi vrati so nepremičninarji odkrili nepričakovane predmete – pozabljen telefon, odprte knjige, slike, punčke in skodelice. V nekaterih sobah so visela stara oblačila, ki niso bila prašna. Na stenah so se po čiščenju z žajbljem pojavljali napisi, kot sta »pekel« in »na pomoč«. Stopnice in vrata se krušijo, vendar je stari napis »1776 THE INN« nedotaknjen. Nepremičninska agencija upa, da bo staro gostilno kupil kak navdušenec nad paranormalnim, ki bo znal ceniti njeno zgodovino in dolgoletne prebivalce.

