Na slovenski kmetiji se je odvil prizor, ki ti vzame dih: »Si živa?! Dihaš?!« (FOTO in VIDEO)

Včasih je dovolj en sam pogled, da te stisne pri srcu. O enem takem primeru so pisali na Facebook strani kmetije Zajc, kjer so objavili prizor iz hleva, ki ga kmetje dobro poznajo: ena od njihovih krav je ležala tako mirno, da so v hipu pomislili na najhujše. »Si živa?! Dihaš?!« – tako so zapisali ob fotografiji in razložili, da se ne zgodi malokrat, da katera od njihovih deklet (krav) leži, kot bi bila mrtva. Takrat se, pravijo, v sekundi ustavijo, nehajo dihati in iščejo znake življenja. In ko se krava končno premakne? Takrat pride veliko olajšanje.

Tokrat je bila »glavna igralka« krava Paulina. Na kmetiji so zapisali, da je, kot vedno do zdaj, tudi tokrat samo uživala v globokem spanju in sanjah. »Takšna sproščenost pa je možna samo ob dobrem komfortu,« so zapisali v svoji objavi. V objavi še omenjajo, da lahko v komentarju pogledate krajši posnetek Pauline. Kot lahko vidimo na njem, se krava med sanjarjenjem ni pustila motiti. Mirno je spala naprej, na kamero in dotik pa se ni ozirala. Videti je tudi, da so poleg nje počivale še nekatere druge njene prijateljice.

Prehitra izguba krav je vsekakor lahko zelo neprijetna za kmetije. Hitro se jim lahko pozna na prihodku. Ne nazadnje pa se lahko kmet seveda tudi zelo naveže na žival in njena izguba je lahko neprijetna tudi zaradi tega.