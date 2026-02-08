  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KO TE ZASKRBI

Na slovenski kmetiji se je odvil prizor, ki ti vzame dih: »Si živa?! Dihaš?!« (FOTO in VIDEO)

Krava Paulina je, kot vedno do zdaj, tudi tokrat samo uživala v globokem spanju in sanjah.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 8. 2. 2026 | 19:47
1:50
A+A-

Včasih je dovolj en sam pogled, da te stisne pri srcu. O enem takem primeru so pisali na Facebook strani kmetije Zajc, kjer so objavili prizor iz hleva, ki ga kmetje dobro poznajo: ena od njihovih krav je ležala tako mirno, da so v hipu pomislili na najhujše. »Si živa?! Dihaš?!« – tako so zapisali ob fotografiji in razložili, da se ne zgodi malokrat, da katera od njihovih deklet (krav) leži, kot bi bila mrtva. Takrat se, pravijo, v sekundi ustavijo, nehajo dihati in iščejo znake življenja. In ko se krava končno premakne? Takrat pride veliko olajšanje.

Tokrat je bila »glavna igralka« krava Paulina. Na kmetiji so zapisali, da je, kot vedno do zdaj, tudi tokrat samo uživala v globokem spanju in sanjah. »Takšna sproščenost pa je možna samo ob dobrem komfortu,« so zapisali v svoji objavi. V objavi še omenjajo, da lahko v komentarju pogledate krajši posnetek Pauline. Kot lahko vidimo na njem, se krava med sanjarjenjem ni pustila motiti. Mirno je spala naprej, na kamero in dotik pa se ni ozirala. Videti je tudi, da so poleg nje počivale še nekatere druge njene prijateljice.

Prehitra izguba krav je vsekakor lahko zelo neprijetna za kmetije. Hitro se jim lahko pozna na prihodku. Ne nazadnje pa se lahko kmet seveda tudi zelo naveže na žival in njena izguba je lahko neprijetna tudi zaradi tega.

Več iz teme

kravaKmetijaŠpanec
ZADNJE NOVICE
21:01
Šport  |  Športni trači
MOTI JIH ODNOS

Nezadovoljstvo zaradi te zvezdnice letošnje olimpijade, ki je zaročena s še večjim zvezdnikom

Jutta Leerdam ne daje intervjujev pred ponedeljkovim nastopom na razdalji 1000 metrov.
8. 2. 2026 | 21:01
21:00
Bulvar  |  Suzy
RAD IMA IZZIVE

Rok Kunaver: uživa v vlogi lovca na neveste (Suzy)

Upodobil bo kopico snubcev.
8. 2. 2026 | 21:00
20:12
Bulvar  |  Tuji trači
PARTNERSTVO IN SEKS

Ženska z »najpopolnejšim telesom« prvič razkrila žgečkljive podrobnosti iz svojega spolnega življenja (VIDEO)

V intervjuju je pojasnila, da je intimnost na dopustu precej bolj spontana ...
8. 2. 2026 | 20:12
19:47
Bulvar  |  Zanimivosti
KO TE ZASKRBI

Na slovenski kmetiji se je odvil prizor, ki ti vzame dih: »Si živa?! Dihaš?!« (FOTO in VIDEO)

Krava Paulina je, kot vedno do zdaj, tudi tokrat samo uživala v globokem spanju in sanjah.
8. 2. 2026 | 19:47
19:06
Bralci
UVOZ LUKSUZNIH VOZIL

Lara še vedno brez Bentleyja, v podobnem postopku zasežen tudi Porsche

Policija pojasnjuje, da postopki v obeh primerih še potekajo na podlagi mednarodnih evidenc, lastniki vozil pa kljub urejeni dokumentaciji še vedno čakajo na odločitev pristojnih organov.
Kaja Grozina8. 2. 2026 | 19:06
19:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Plašč smrdi, a ni za pranje? Ta poceni trik iz kuhinje dela čudeže (čistilnica ga sovraži)

Jakne in plašče nosimo skoraj vsak dan, redkeje po poskrbimo za njihovo higieno. Prav nam bo prišel trik, kako jih lahko osvežimo v le nekaj sekundah.
8. 2. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki