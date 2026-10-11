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VIKI GROŠELJ

Na smrt se ne moreš navaditi

Na desetih osemtisočakih je iskal meje svojih sposobnosti, na poteh v Himalaji izgubil brata in številne prijatelje, a se vedno znova vračal v gore. Pri 74 letih še vedno ne miruje.
Rad se vrača v Himalajo, prav tako rad piše knjige. Foto: Dejan Javornik
Rad se vrača v Himalajo, prav tako rad piše knjige. Foto: Dejan Javornik
Drago Perko
 11. 10. 2026 | 10:00
22:03
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V Guncljah vsi poznajo Vikija Grošlja, ki že več kot 70 let pogleduje tja gor. Že kot otroka ga je vedno zanimalo, kaj je tam zadaj. Na jesen svojega življenja mirno priznava, da je doživel marsikaj: tekle so solze sreče in solze žalosti. Plezal je na streho sveta, gore so mu vzele brata in samo Himalaja sedem prijateljev, soplezalcev, hkrati pa so mu dale veliko šolo življenja. Še vedno redno hodite v gore. Kako danes skrbite za telesno pripravljenost? Kar redno. Lahko celo rečem, da se v rekreativnem smislu danes gibam precej bolj redno, kot sem v najboljših časih redno treniral. Ugotovil ...
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