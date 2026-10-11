Na smrt se ne moreš navaditi

VIKI GROŠELJ

Na desetih osemtisočakih je iskal meje svojih sposobnosti, na poteh v Himalaji izgubil brata in številne prijatelje, a se vedno znova vračal v gore. Pri 74 letih še vedno ne miruje.

V Guncljah vsi poznajo Vikija Grošlja, ki že več kot 70 let pogleduje tja gor. Že kot otroka ga je vedno zanimalo, kaj je tam zadaj. Na jesen svojega življenja mirno priznava, da je doživel marsikaj: tekle so solze sreče in solze žalosti. Plezal je na streho sveta, gore so mu vzele brata in samo Himalaja sedem prijateljev, soplezalcev, hkrati pa so mu dale veliko šolo življenja. Še vedno redno hodite v gore. Kako danes skrbite za telesno pripravljenost? Kar redno. Lahko celo rečem, da se v rekreativnem smislu danes gibam precej bolj redno, kot sem v najboljših časih redno treniral. Ugotovil ...