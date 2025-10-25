Na sodišču jo je rešila umetna inteligenca, ni je zastopal odvetnik

Kalifornijka je s pomočjo orodij umetne inteligence (UI), vključno s ChatGPT, na sodišču dosegla razveljavitev odredbe o deložaciji in se izognila plačilu več deset tisoč dolarjev kazni.

Lynn White je zamujala s plačilom najemnine in je sprva izgubila primer, potem ko je prejela obvestilo o deložaciji. Namesto da bi še naprej sodelovala z lokalno mrežo za zagovorništvo najemnikov, se je odločila, da se bo na sodišču zastopala sama s pomočjo ChatGPT in platforme UI Perplexity, poroča Index.

Ni je zastopal odvetnik, ampak računalniški stroj. FOTO: Hapabapa/Getty Images

Čeprav se takšna poteza skoraj nikoli ne priporoča, je v njenem primeru klepetalni robot prepoznal morebitne postopkovne napake sodnika, ji svetoval o naslednjih korakih in pripravil odgovore za sodišče. »Ne morem dovolj poudariti, kako koristna je bila UI v tem primeru,« je povedala za NBC News. »Nikoli, nikoli, nikoli, nikoli ne bi mogla zmagati v tej pritožbi brez nje.«

Whitova je le ena od več ljudi, ki so se po poročanju NBC uspešno zastopali s pomočjo UI. Druga je Staci Dennett, lastnica podjetja za domači fitnes v Novi Mehiki, ki se je z njeno pomočjo uspešno pogajala o poravnavi neplačanega dolga. »ChatGPT sem rekla, naj se pretvarja, da je profesorica prava na Harvardu, in analizira moje argumente,« je rekla. »Naj jih analizira, dokler ne dobim najboljše ocene za svojo nalogo.« Rezultat je bil tako prepričljiv, da so ji nasprotni odvetniki domnevno rekli: »Če te zanima pravo kot poklic, bi to delo zagotovo lahko opravljala.«

V preteklem letu sem videla več strank, ki so se zastopale same.

Tveganja in nevarnosti

Vendar takšna orodja niso vedno zagotovilo za uspeh. Znano je, da orodja UI ustvarjajo popolnoma izmišljene in zavajajoče informacije, ki lahko stranke, ki se zastopajo same, spravijo v resne težave. Primer je mogotec v svetu energijskih pijač Jack Owoc, ki je bil avgusta sankcioniran po vložitvi predloga, polnega izmišljenih sodb, in mu je bilo naloženo deset ur družbenokoristnega dela.

Še bolj skrb vzbujajoče je vse več profesionalnih odvetnikov, ki jih ujamejo pri vlaganju predlogov, ki vključujejo neobstoječe sodne primere, kar ima za posledico globe in javno sramoto. Kljub nevarnostim zavajanja sodišč je pojav zlahka dostopnih orodij UI privedel do porasta števila ljudi, ki se zastopajo sami.

»V preteklem letu sem videla več strank, ki so se zastopale same, kot verjetno v celotni svoji karieri,« je za NBC povedala Meagan Holmes, pravna asistentka pri Thorpe Shwer. To se dogaja kljub opozorilom, naj se za pravne nasvete ne zanašajo na UI. Kljub temu obstoječe omejitve ne preprečujejo orodjem, kot je ChatGPT, da bi zagotavljala podrobne odgovore na pravna vprašanja – na bolje ali na slabše.

»Razumem, da bi se kdo brez odvetnika, ki meni, da nima denarja za pravno pomoč, želel zanašati na eno od teh orodij,« je dejal odvetnik Robert Freund. »Ne morem pa razumeti odvetnika, ki ignorira najosnovnejše elemente naše odgovornosti do strank in podaja argumente, ki temeljijo na popolni izmišljotini.«