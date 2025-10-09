Na tednu debelih medvedov zmagal Chunk s 544 kilogrami

Medved Chunk, znan tudi kot medved 32, je po treh letih uvrščanja na drugo mesto končno zmagal na tednu debelih medvedov. Prejel je 96.350 glasov, 32.625 več kot drugouvrščeni.

Tekmovanje poteka v narodnem parku Katmai na Aljaski, gledalci pa v neposrednem prenosu spremljajo 12 medvedov, ki lovijo ribe in se pripravljajo na zimsko spanje. Z glasovi izberejo tistega, ki najbolje predstavlja debelost in s tem uspeh. Chunk je v dogajanje vstopil kot zunanji tekmovalec, a je kljub poškodovani čeljusti zmagal, težak 544 kilogramov.

Čeljust si je verjetno poškodoval v boju, vendar se je naučil drugače jesti lososa in postal eden največjih in najbolj zastrašujočih medvedov v okrožju okoli slovitih slapov Brooks. Med tekmovanjem je pokazal izjemno prilagodljivost in vztrajnost, kar mu je omogočilo, da je dosegel veliko moč in s tem pridobil tudi naklonjenost gledalcev.

Zmagovalec je prejel 96.350 glasov.

Teden debelih medvedov so prvič organizirali leta 2014, letos pa so gledalci oddali rekordno število glasov, več kot 1,5 milijona. Chunk je v finalnem boju za prestižni naslov premagal medveda 856.

Kot pove že naslov tekmovanja, zmaga najdebelejši medved. Čuvaji gozdov jih poleti fotografirajo prej in potem – tako pokažejo, koliko teže so živali pridobile, saj lahko na tekmovanju sodelujejo le tisti z največ pridobljene teže. Medvedov ne tehtajo, saj bi bilo to prenevarno. Namesto tega uporabijo tehnologijo LIDAR (Light Detection and Ranging) za oceno njihove teže z razdalje.

Medvedka Grazer je pred Chunkom slavila dve leti zapored. Lani ji je med prenosom v živo mladič padel čez slap v Chunkovo ribolovno območje, kar je sprožilo boj med Grazer in Chunkom. Mladič je poginil.