  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NENAVADNO TEKMOVANJE

Na tednu debelih medvedov zmagal Chunk s 544 kilogrami

Do prvega mesta je prilomastil kljub zlomljeni čeljusti.
Šampion Chunk FOTO: Profimedia
Šampion Chunk FOTO: Profimedia
A. J.
 9. 10. 2025 | 06:50
2:08
A+A-

Medved Chunk, znan tudi kot medved 32, je po treh letih uvrščanja na drugo mesto končno zmagal na tednu debelih medvedov. Prejel je 96.350 glasov, 32.625 več kot drugouvrščeni.

Tekmovanje poteka v narodnem parku Katmai na Aljaski, gledalci pa v neposrednem prenosu spremljajo 12 medvedov, ki lovijo ribe in se pripravljajo na zimsko spanje. Z glasovi izberejo tistega, ki najbolje predstavlja debelost in s tem uspeh. Chunk je v dogajanje vstopil kot zunanji tekmovalec, a je kljub poškodovani čeljusti zmagal, težak 544 kilogramov.

Čeljust si je verjetno poškodoval v boju, vendar se je naučil drugače jesti lososa in postal eden največjih in najbolj zastrašujočih medvedov v okrožju okoli slovitih slapov Brooks. Med tekmovanjem je pokazal izjemno prilagodljivost in vztrajnost, kar mu je omogočilo, da je dosegel veliko moč in s tem pridobil tudi naklonjenost gledalcev.

Zmagovalec je prejel 96.350 glasov.

Teden debelih medvedov so prvič organizirali leta 2014, letos pa so gledalci oddali rekordno število glasov, več kot 1,5 milijona. Chunk je v finalnem boju za prestižni naslov premagal medveda 856.

Kot pove že naslov tekmovanja, zmaga najdebelejši medved. Čuvaji gozdov jih poleti fotografirajo prej in potem – tako pokažejo, koliko teže so živali pridobile, saj lahko na tekmovanju sodelujejo le tisti z največ pridobljene teže. Medvedov ne tehtajo, saj bi bilo to prenevarno. Namesto tega uporabijo tehnologijo LIDAR (Light Detection and Ranging) za oceno njihove teže z razdalje.

Medvedka Grazer je pred Chunkom slavila dve leti zapored. Lani ji je med prenosom v živo mladič padel čez slap v Chunkovo ribolovno območje, kar je sprožilo boj med Grazer in Chunkom. Mladič je poginil.

Medved 856 je bil Chunkov najresnejši tekmec. FOTO: Lian Law/nps Profimedia
Medved 856 je bil Chunkov najresnejši tekmec. FOTO: Lian Law/nps Profimedia

Več iz teme

medveditekmovanjeAljaskaTeden debelih medvedovChunk
ZADNJE NOVICE
07:32
Bulvar  |  Domači trači
ZNOVA PRIČAKUJE

Sanjska Katarina ganjena, v solzah je zapisala: »Zlate moje punce, takih nima noben ...«

Po več kot petih letih poskusov je veselo novico razkrila maja letos.
9. 10. 2025 | 07:32
07:21
Novice  |  Slovenija
DOGODEK INDUSTRIJE IN PODJETNIŠTVA

Poklica vplivneža za zdaj še ni (FOTO)

Mladi so se na InCastri srečali z izjemnimi posamezniki z različnih delovnih področij.
9. 10. 2025 | 07:21
07:10
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Okrepitev na Slovence ne bo čakala do ponedeljka

Branilec Albian Hajdari je zavrnil Švico in izbral Kosovo.
Nejc Grilc9. 10. 2025 | 07:10
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE POTEKA

Po mafijski likvidaciji v Ljubljani preiskovalci s šopom ključev iskali pravo stanovanje

Domnevnemu sodelavcu Dina Muzaferovića so ključe vzeli ob aretaciji. Obramba Vilija Sušnika trdi, da so preiskovalci nato delovali nezakonito.
Aleksander Brudar9. 10. 2025 | 07:00
06:51
Razno
SPOROČILO

Trump udaril z veliko novico: vse oči so zdaj uprte v Hamas in Izrael

Hamas se je zavezal, da bo izpustil preostalih 47 talcev, a vsi niso več med živimi.
9. 10. 2025 | 06:51
06:50
Bulvar  |  Zanimivosti
NENAVADNO TEKMOVANJE

Na tednu debelih medvedov zmagal Chunk s 544 kilogrami

Do prvega mesta je prilomastil kljub zlomljeni čeljusti.
9. 10. 2025 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki