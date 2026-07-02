Na tržaški plaži moške in ženske ločuje zid (FOTO)

Plaža El Pedocin v Trstu ohranja stoletno tradicijo in sproža številne razprave o svobodi, tradiciji in družbenih normah. Velja namreč za zadnje evropsko kopališče, kjer so kopalci še vedno strogo ločeni po spolu. Deli jo visok bel betonski zid, ki sega vse do plitvega morja in ustvarja dva popolnoma ločena dela. Na eni strani so ženske in otroci do 12. leta, na drugi strani pa moški. Vsak del ima svoj vhod, kar dodatno poudarja fizično ločitev prostora.

Na ženski strani so tudi dečki do 12. leta.

Vstop na plažo stane 1,20 evra, kar je ena najnižjih vstopnin za urejena kopališča v Trstu. Ženski del je znan po sproščenem vzdušju, pogovorih in druženju, ob tem pa je ženskam dovoljeno tudi sončenje brez zgornjega dela kopalk, kar poudarjajo italijanski mestni turistični vodniki. Moški pa na svoji strani pogosto igrajo karte, razpravljajo o nogometu in političnih temah, kar daje prostoru povsem specifično družbeno dinamiko.

Takšna ureditev plaže sega v leto 1903, ko je bil Trst še del avstro-ogrske monarhije. Kot navajajo zgodovinski arhivi mesta Trst, so bila takratna javna kopališča zasnovana z mislijo na zasebnost in družbene norme tistega časa. Prvotna lesena ograja je bila kasneje zamenjana z betonskim zidom, ki je postal prepoznaven simbol plaže. Plaža že leta sproža razprave med zagovorniki tradicije in tistimi, ki menijo, da gre za zastarelo prakso. Nekateri obiskovalci opozarjajo, da je ločevanje po spolu neustrezno in ne odraža sodobne družbe, lokalno prebivalstvo pa zagovarja ohranitev plaže, saj jo vidi kot del kulturne dediščine mesta. Toda lokalna uprava je o tem večkrat razpravljala in vedno podprla ohranitev obstoječega režima.

Nekateri menijo, da je ločevanje neustrezno, drugi ga vidijo kot del kulturne dediščine. FOTO: Instagram

Ženski del je znan po sproščenem vzdušju. FOTO: Instagram

Izvor imena plaže El Pedocin ni povsem jasen. Kot pišejo lokalni jezikoslovci, naj bi ime izhajalo iz narečne besede za školjke dagnje, medtem ko drugi viri omenjajo povezavo z majhnimi čevlji ali celo z načinom obešanja oblačil na plaži v preteklosti.