Na vlaku niso mogli opraviti velike potrebe, sledilo je tole

Nemški vlak na dolge razdalje je minuli konec tedna na poti od nemškega otoka Sylt do Berlina vožnjo nenačrtovano prekinil s postankom v Hamburgu, saj je na vlaku zmanjkalo toaletnega papirja. Uslužbenec z vlaka je nato stekel v najbližji nakupovalni center, kjer je kupil tri pakete toaletnega papirja.

Da je na vlaku zmanjkalo toaletnega papirja, je po navedbah upravljavca železnic Deutsche Bahn posledica nepričakovanega pomanjkanja osebja, zato zaloge na vlaku pred odhodom niso preverili. Da bi se izognili podobnim prekinitvam, v prihodnje načrtujejo pogostejše preglede, so še dejali.

Posnetek nepričakovanega nakupovalnega izleta uslužbenca vlaka je bil objavljen tudi na družbenem omrežju Instagram z napisom »zaposleni meseca«. Na družbenem omrežju X, pa je sledilec zapisal: »Deutsche Bahn postavlja nove standarde v storitvah za stranke: Vlak ICE se je ustavil v supermarketu, ker so pred potovanjem pozabili toaletni papir. Točnost je stvar preteklosti; danes šteje le voznikov osebni nakupovalni kilometer. Dobrodošli v letu 2026.«