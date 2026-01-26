Na vrh stolpnice brez varoval: neverjetni podvig Alexa Honnolda v živo prenašal Netflix

Kar je napovedal, je tudi uresničil. Alex Honnold, 40-letni ameriški plezalec, je osvojil še en vrh: brez vrvi ali kakršne koli varovalne opreme se je povzpel na znameniti, 508 metrov visoki nebotičnik Taipei 101 v tajvanski prestolnici. Za neverjetni podvig, ki so ga v živo prenašali prek pretočne platforme Netflix, je potreboval uro in pol, na vrhu pa je zmagovito dvignil roke in požel občudovanje več sto opazovalcev in predstavnikov sedme sile, ki so budno spremljali vsak njegov premik. Honnoldu takšni vzponi niso tuji. Leta 2017 je ravno tako brez varoval preplezal 900 metrov visoko steno El Capitan v narodnem parku Yosemite v ZDA. Ta podvig so ovekovečili tudi s filmom Free Solo, ki je leta 2019 prejel oskarja za najboljši dokumentarni film. Tokratni izziv je opisal kot največji samostojni urbani prosti vzpon doslej, da bi nekoč osvojil nebotičnik, si je želel že dolgo. Zgolj z vrečko z magnezijem je tako premagal 101-nadstropno stavbo iz stekla in jekla, ki jo je leta 2004 sicer že preplezal Francoz Alain Robert, a z varnostnimi vrvmi.

Sicer pa niti Slovenci nismo od muh, spomnimo, Janja Garnbret je skupaj z Domnom Škoficem leta 2020 osvojila 360 metrov visok trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, in s tem postavila najdaljšo umetno plezalno smer na svetu. Zelo nevaren podvig, imenovan 360 Ascent, sta opravila v sedmih urah in 32 minutah, pri tem pa sta uporabljala varovalni komplet z vrvjo. Škofic je lani postal tudi pionir t. i. plezanja v zraku med letenjem, ko je kot prvi premagal umetno balvansko smer, postavljeno na jadralnem letalu, med jadranjem na višini 2500 metrov.

