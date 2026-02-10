Najbolj nori izgovori zločincev: »Zakaj je vaš avto krvav? To je menstruacija«

Policijsko delo je redko dolgočasno, poleg nevarnosti in reševanja zapletenih primerov pa se policisti vsakodnevno srečujejo z najbolj bizarnimi oblikami človeške ustvarjalnosti. Ko se znajdejo z lisicami na rokah, so nekateri pripravljeni reči popolnoma vse, da bi se izvlekli, njihovi izgovori pa pogosto presegajo scenarije najbolj norih komedij. Moški s Floride, na čigar računalniku so našli več kot tisoč slik otroške pornografije, je vso krivdo zvalil na svojo mačko. Trdil je, da ima navado spati na njegovi tipkovnici in da je verjetno po naključju klikala po povezavah ter prenesla nezakonit material.

Eden klasičnih primerov domiselnosti prihaja iz Minnesote, kjer so par vlomilcev ujeli pri dejanju, ko sta iz družinske hiše odnašala plen. Lastnica ju je zalotila, ko sta bežala skozi zadnja vrata in na kolesa nakladala njene stvari, vključno z računalniki in orodjem. Ko ju je policija aretirala, sta imela Charles in Pernella Bull pripravljeno razlago. Trdila sta, da sploh nista vlomilca, temveč da sta na internetu videla oglas, v katerem je bila hiša navedena kot »brezplačna hiša«, in da sta mislila, da se je lastnica odselila ter pustila vse stvari tistemu, ki jih prvi vzame. Policisti so oglas preverili, vendar tak oglas nikoli ni obstajal.

Gastronomija pred zakonom

Prometni prekrški so še posebej plodna tla za neverjetne izgovore. Policija v angleškem South Yorkshiru je ustavila voznika, ki je vozil s hitrostjo več kot 160 kilometrov na uro in pri tem še nepazljivo prehitel neoznačeno policijsko vozilo. Ko so ga vprašali, zakaj se tako mudi, je voznik brez sramu pokazal na vrečko na sovoznikovem sedežu in razložil, da se mu hladi obrok iz McDonald'sa. »Hladen krompirček ni za nič,« je ponosno izjavil policistom. Na njegovo žalost ni na koncu jedel le hladnega obroka, temveč je ostal tudi brez avtomobila, ki so mu ga zasegli, ker ni bil zavarovan. Podoben primer so zabeležili tudi v Philadelphii, kjer so voznika ujeli, ko je vijugal čez štiri prometne pasove. Njegov izgovor? Ni bil pijan, ampak se je samo poskušal izogniti številnim luknjam na cesti, da bi ohranil gume.

Ko gre za vožnjo pod vplivom alkohola, kreativnost doseže nove ravni. Na Švedskem je policija po tri kilometre dolgem zasledovanju ustavila žensko, katere raven alkohola v krvi je bila desetkrat višja od dovoljene. Njena razlaga je postala legendarna. Priznala je, da se je zavedala, da je pijana in da vidi dvojno, zato je težavo rešila po svoje. »Vozila sem z zaprtim enim očesom, da bi preprečila dvojno sliko,« je razložila zmedenim policistom. Sodnik nad njeno »inovacijo« ni bil navdušen in jo je obsodil na dva meseca zapora. Manj kreativno, a enako absurdno razlago je podal voznik v ZDA, ki je bežal pred policijo. Trdil je, da ga je zvok policijske sirene tako razdražil, da je moral pospešiti, da bi ji »pobegnil iz ušes«.

Ko polna luna prebudi zver

Nekateri gredo tako daleč, da za svoja dejanja krivijo nadnaravne sile. Thomasa Stroupa iz Ohia so aretirali zaradi motenja javnega reda, potem ko je pijan napadal ljudi v kampu. Ko so ga policisti našli, je spal obkrožen z meči in noži, nanje pa je sprva le renčal. Po aretaciji se je opravičil za svoje vedenje in ponudil bizarno razlago. Trdil je, da ga je med potovanjem v Nemčiji opraskal volk, zaradi česar se med polno luno spremeni v volkodlaka in postane nasilen. Čeprav je njegov potni list potrdil, da je res bil v Nemčiji, je policija zaključila, da je za njegovo vedenje kriva prevelika količina vodke, ne pa likantropija.

Mačka heker

Hišni ljubljenčki pogosto postanejo žrtve neverjetnih obtožb. Moški s Floride, na čigar računalniku so našli več kot tisoč slik otroške pornografije, je vso krivdo zvalil na svojo mačko. Trdil je, da ima navado spati na njegovi tipkovnici in da je verjetno po naključju klikala po povezavah ter prenesla nezakonit material.

Menstruacija

Ameriški serijski morilec Sean Vincent Gillis je od leta 1994 do aretacije aprila 2004 ubil osem žensk v Baton Rougeu v Louisiani in okolici. Ob prvem prijetju so ga obtožili treh točk umora prve stopnje in treh točk ritualnih dejanj v umorih 29-letne Katherine Hall, 45-letne Johnnie Mae Williams in 43-letne Donne Bennett Johnston. Gillis je umore priznal z zelo malo prisile, nato pa je preiskovalcem razkril še pet žensk, ki jih je ubil.

Policija ga je našla, ker je na kraju zločina našla sledi avtomobilskih pnevmatik. Ko so locirali vozilo, so prišli do njegove hiše, pred katero je bil parkiran avto. Ob pregledu vozila so opazili sledi krvi. Na vprašanje, zakaj je v avtomobilu kri, je povsem mirno odgovoril, da je imela njegova partnerica menstruacijo in da je veter med vožnjo skozi odprto okno raznesel kri po avtomobilu. Sojenje za ta kazniva dejanja se je začelo 21. julija 2008, spoznali so ga za krivega in obsodili na dosmrtni zapor, poroča 24sata.hr.