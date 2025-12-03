Najbolj se splača kupiti vikend v Španiji

Kdo bi si mislil: v času, ko marsikdo niti ne sanja več o tem, da bi prišel do lastne nepremičnine, narašča povpraševanje po nakupu vikendov. Tako vsaj trdi britanski DailyMail, ki je bralcem predstavil raziskavo spletne nepremičninske agencije Property Finder o tem, kje se najbolj splača omisliti si drugi dom. V raziskavi so ocenjevali dejavnike, kot so kulturna bogatost, dostopnost, življenjski slog, naravni in kulturni viri ter cene nepremičnin.

Za sanjsko hišico v Provansi bo treba seči nekoliko globlje v žep. FOTO: Aleh Varanishcha/Getty Images

Dvosobno stanovanje stane v povprečju dobrih 200.000 evrov

In kdo je zmagovalec? Na sam vrh lestvice se je zavihtela Španija, ki je dosegla oceno 79,3 od najvišje možne ocene 100. Poleg kulturnega bogastva, dostopnosti in privlačnega življenjskega sloga je ocenjevalce prepričalo razmerje med ceno in kakovostjo nepremičnin: povprečna cena dvosobnega stanovanja tam znaša 208.270 evrov. Drugo mesto je zasedla Francija z oceno 69,4. Slabost države s kar 54 lokacijami na seznamu Unescove svetovne dediščine je visoka cena nepremičnin, so ocenili avtorji lestvice. Med prvimi petimi so še Portugalska z oceno 65,8, h kateri je gotovo veliko pripomoglo 300 sončnih dni na leto, s katerimi se ponaša. Združeni arabski emirati (ZAE) so se uvrstili na četrto mesto z oceno 65,4. ZAE po mnenju ocenjevalcev ponujajo kombinacijo dostopnosti, stabilnosti in kakovosti življenja – cene nepremičnin pa niso med najbolj dostopnimi. Na petem mestu so Združene države Amerike (ZDA) z oceno 64,4. Čeprav ZDA niso najbolj cenovno konkurenčne, ponujajo odlično vrednost za denar, zlasti pri nakupu nepremičnin zunaj večjih mest, menijo ocenjevalci.