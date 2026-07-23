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50 NAJBOLJŠIH

Najboljši bari na svetu: ti so pa zračni razdalji Ljubljani najbližji

Tristo strokovnjakov ocenjevalo evropske lokale. Med mesti najuspešnejši London, med državami Italija.
V baru Mirror koktajl postrežejo s cvetličnim aranžmajem. FOTO: Mirror Bar
V baru Mirror koktajl postrežejo s cvetličnim aranžmajem. FOTO: Mirror Bar
A. J.
 23. 7. 2026 | 14:35
2:48
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Organizacija 50 Best je sestavila prvo lestvico 50 najboljših evropskih barov. Oblikovali so jo na podlagi glasov 300 strokovnjakov za pijače, med katerimi so bili barmani, lastniki lokalov, predstavniki medijev in izkušeni poznavalci koktajlov. Glasovanje je bilo anonimno in je potekalo po strogih pravilih. Vsak član žirije je oddal sedem glasov za lokale, ki jih je obiskal v zadnjih 18 mesecih, ob glasovanju pa moral predložiti tudi dokaz o obisku, denimo račun, rezervacijo ali časovno označeno fotografijo. Lastniki za svoje lokale niso smeli glasovati, bari pa se na lestvico ne morejo prijaviti sami.

Glasovanje je bilo anonimno in je potekalo po strogih pravilih

Na prvo mesto se je uvrstil bar Line v Atenah. Deluje v prostorih nekdanje galerije, obiskovalce pa navdušuje z industrijsko estetiko in izvirnimi pijačami. Ponuja lastna sadna vina, varijo pivo ter izdelujejo kis, sirupe in celo kruh. Ena od posebnosti je koktajl Leftover Spritz ali špric iz ostankov, v katerem so ostanki žganih pijač, vrtnica, paradižnik, kardamom in bezeg. Atene so z barom The Bar in Front of the Bar zasedle tudi drugo mesto, na tretje pa se je zavihtel Sips iz Barcelone.

Po zračni razdalji so Ljubljani najbližji bari na lestvici Dunlin v Innsbrucku, Mirror Bar v Bratislavi in Locale Firenze v Firencah. Med temi tremi je najvišje uvrščen slovaški Mirror Bar, ki je zasedel osmo mesto in prejel tudi posebno nagrado za gostoljubje.

»Koktajle strežejo v steklenih kozarcih, izdelanih po meri in ročno izdelanih posodah, ustvarjenih v sodelovanju s slovaškimi oblikovalci, keramiki, cvetličarji, mizarji in umetniki. Številne pijače vključujejo elemente, izdelane s 3D-tiskom, botanične aranžmaje, marmorne pladnje ali kiparske predmete,« poudarjajo sestavljavci lestvice.

Največ barov na lestvici ima London, in sicer sedem: Connaught Bar, Satan's Whiskers, Tayēr + Elementary, Waltz, Kwãnt Mayfair, Three Sheets (Soho) in Scarfes Bar. Sledi Barcelona s šestimi, medtem ko jih imata Atene in Pariz po pet.

Zmagovalec je atenski Line. FOTO: Line
Zmagovalec je atenski Line. FOTO: Line

Na ravni držav je bila najuspešnejša Italija z devetimi bari. Združeno kraljestvo in Španija jih imata po osem, Grčija pa šest. Italijanski bari na lestvici prihajajo iz Milana, Firenc, Neaplja in Rima, grško bero pa poleg petih atenskih dopolnjuje Gorilla iz Soluna.

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