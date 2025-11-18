Najden 40.000 let star mamut z možgani in dlako – znanstveniki: »To lahko spremeni vse«

Znanstveniki so naredili velik preboj pri razumevanju volnatih mamutov, zahvaljujoč telesu enega izmed teh izumrlih živali, starega 40.000 let.

Leta 2010 so sibirski lovci blizu kraja Jukagir odkrili zamrznjeno truplo mladega volnatega mamuta, ki so ga poimenovali Yuka po območju najdbe. Delci dlake so ostali na truplu, mamut je imel še vedno pritrjen rilec in celo ohranjene možgane. Zdaj je Yuka ponudil še en ključni element za razumevanje biologije volnatih mamutov – sledove ribonukleinske kisline (RNA).

RNA je podobna DNK, a običajno razpade kmalu po smrti. Najdba RNA v živali, ki je mrtva 40.000 let, je izjemno redka sreča. Znanstveniki desetletja preučujejo ostanke starodavnih mamutov, vendar Yuka predstavlja najstarejšo znano RNA, kar omogoča nov vpogled v preteklost.

Prejšnje raziskave so že pokazale izjemno genetsko sorodnost med volnatimi mamuti in sloni, kar lahko sklepamo tudi po njihovi velikosti, obliki, oklih in rilecu.

Ali bo volnati mamut nekoč ponovno oživel?

Mnenja znanstvenikov so deljena.

Raziskovalec Love Dalén s Stockholmske univerze opozarja, da bo odkrita RNA verjetno imela omejen vpliv, saj se nanaša predvsem na razvoj mišic – področje, ki ga raziskovalci že dobro poznajo pri slonih.

Vendar pa evolucijska biologinja Beth Shapiro iz podjetja Colossal, ki dejansko poskuša obuditi izumrle živali, poudarja, da bi to odkritje lahko kljub temu pomembno prispevalo k oživitvi vrste. Povedala je: »V prihodnosti bomo lahko s to metodo raziskovali, kako se izražanje genov razlikuje med izumrlimi in živimi vrstami. Vsak košček informacije pomaga.«

Kaj RNA pove o Yuki?

RNA razkriva veliko o volnatih mamutih in o Yukovih zadnjih trenutkih. Dalén je pojasnil: »Starodavna RNA nam da trenutni posnetek, kateri geni so aktivni v določenem tkivu. To je nekaj, česar iz same DNK ne moremo razbrati.«

Podatki kažejo, da je bil Yuka razmeroma zdrav samec, vendar so bili njegovi zadnji trenutki zelo stresni. Znanstveniki so iz analize zaznali ta stres tudi po tisočletjih. Raziskovalci domnevajo, da so Yuko morda napadli jamski levi in da je med pobegom padel v vodo, poroča LADbible.

