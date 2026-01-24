Najdražji prometni incident: 22-letnica s parkirišča povzročila škodo za 1,2 milijona evrov

To, kar je moralo biti običajno zapuščanje parkirišča, se je spremenilo v enega najdražjih prometnih incidentov v Nemčiji. 22-letna neimenovana deklica je v ponedeljek v mestu Wertheim s svojim mercedesom povzročila ogromno materialno škodo. Po policijskem poročilu je dekle zapuščalo parkirišče z električnimi polnilnicami, ko je trčilo v drug mercedes. Samo na tem vozilu je povzročila škodo v višini 80.000 evrov. Vendar to ni bil konec. Verjetno v šoku je večkrat pritisnila plin, nato pa trčila v polnilno postajo za električna vozila, kar je povzročilo dodatno škodo 10.000 evrov. V nadaljevanju je njen mercedes prebil ograjo industrijskega kompleksa, ki je prav tako utrpela škodo 2.000 evrov.

Kako se je končalo?

Vrhunec se je zgodil, ko je vozilo trčilo v transportni kontejner. V kontejnerju se je nahajal drag sistem za shranjevanje električne energije z upravljalno elektroniko, ki je bil močno poškodovan. Skupna škoda kontejnerja in vsebine znaša približno 1.000.000 evrov. Na njenem mercedesu je nastala še dodatna škoda 100.000 evrov. Policija ocenjuje, da je skupna škoda dosegla približno 1,2 milijona evrov, poroča Telegraf.rs.

Preberite še: