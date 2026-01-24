  • Delo d.o.o.
PROMETNI INCIDENT, KI GA NEMČIJA NE BO POZABILA

Najdražji prometni incident: 22-letnica s parkirišča povzročila škodo za 1,2 milijona evrov

Zapustila je parkirišče in povzročila milijonski kaos.
Fotografija je simbolična. FOTO: Shalunts Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Shalunts Getty Images/istockphoto
A. G.
 24. 1. 2026 | 21:00
1:36
A+A-

To, kar je moralo biti običajno zapuščanje parkirišča, se je spremenilo v enega najdražjih prometnih incidentov v Nemčiji. 22-letna neimenovana deklica je v ponedeljek v mestu Wertheim s svojim mercedesom povzročila ogromno materialno škodo. Po policijskem poročilu je dekle zapuščalo parkirišče z električnimi polnilnicami, ko je trčilo v drug mercedes. Samo na tem vozilu je povzročila škodo v višini 80.000 evrov. Vendar to ni bil konec. Verjetno v šoku je večkrat pritisnila plin, nato pa trčila v polnilno postajo za električna vozila, kar je povzročilo dodatno škodo 10.000 evrov. V nadaljevanju je njen mercedes prebil ograjo industrijskega kompleksa, ki je prav tako utrpela škodo 2.000 evrov.

Kako se je končalo?

Vrhunec se je zgodil, ko je vozilo trčilo v transportni kontejner. V kontejnerju se je nahajal drag sistem za shranjevanje električne energije z upravljalno elektroniko, ki je bil močno poškodovan. Skupna škoda kontejnerja in vsebine znaša približno 1.000.000 evrov. Na njenem mercedesu je nastala še dodatna škoda 100.000 evrov. Policija ocenjuje, da je skupna škoda dosegla približno 1,2 milijona evrov, poroča Telegraf.rs.

prometna nesrečaNemčijavelika škodaparkiriščemercedes
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
