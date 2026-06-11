Najnižja manekenka na svetu premika meje, visoka je le 72 centimetrov (FOTO)

Visokaje le 72 centimetrov in se premika s pomočjo invalidskega vozička, a ji je kljub temu uspelo uresničiti svoje sanje. Wildine Aumoithe iz Miamija na Floridi je uradno najnižja profesionalna manekenka na svetu, diplomirana likovna umetnica in lastnica podjetja za grafično oblikovanje. Poleg tega je najnižja ženska na invalidskem vozičku na svetu, kar je Guinnessova knjiga rekordov potrdila kot priznanje njenemu vztrajnemu delu. »To je zame čast, saj predstavlja vztrajnost, trdo delo in premagovanje ovir,« pravi Wildine. Še posebno je ponosna, da je prva haitijsko-ameriška ženska, zapisana v tej edinstveni knjigi.

Ko se je leta 2003 rodila, zdravniki niso bili prepričani, ali bo sploh preživela noč. Wildine ima SADDAN displazijo, redko obliko pritlikavosti, zaradi katere potrebuje podporo pri nekaterih vsakodnevnih opravilih, kot sta doseganje predmetov in premikanje med posteljo in invalidskim vozičkom.

Njen vsakdan je poln prilagoditev

Leta 2023 je nastopala na modnem tednu v New Yorku.

Leta 2023 se je sprehodila po modni brvi newyorškega modnega tedna in požela stoječe ovacije. Kljub izzivom je letos diplomirala iz likovne umetnosti v grafičnem oblikovanju na Univerzi Liberty v Virginiji, kar ji je dalo nov zagon. »Super občutek je dokončati študij. Čeprav je bila pot dolga, se je na koncu vse splačalo,« pravi. Ustanovila je podjetje za svobodno oblikovanje The Wild Creative Co., v prostem času pa ureja kanal ​na YouTubu Life Of Wildine. »Omejitve ne določajo, kaj lahko postaneš,« je prepričana.

Njen vsakdan je poln prilagoditev: za premikanje uporablja električni invalidski voziček, medtem ko pri delu pogosto sedi na tleh, kar je zanjo najbolj udobno. Pri opravilih, kot je vstajanje iz postelje ali doseganje predmetov, ji pomaga mama. »Podpora pri mobilnosti in vsakodnevnih dejavnostih je pomemben del moje rutine. Kljub tem izzivom še naprej iščem načine, kako ostati produktivna in vključena v svoje vsakdanje življenje,« razkriva Wildine.