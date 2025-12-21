Najpametnejši človek na svetu prepričan, da Bog obstaja, to lahko menda tudi dokaže

Najpametnejši človek na svetu, ki se lahko pohvali z vrtoglavim inteligenčnim količnikom (IQ) 276, je prepričan, da Bog ne le obstaja, ampak to lahko matematično dokaže. Vsak IQ nad 140 velja za inteligenco na ravni »genija«, veliki misleci, kot sta Albert Einstein in profesor Stephen Hawking, pa naj bi imeli IQ okoli 160. Južnokorejski znanstvenik YoungHoon Kim, raziskovalec umetne inteligence in podjetnik, ki je na Univerzi Yonsei v Seulu diplomiral iz teologije, pa močno prekaša tudi njiju. Kim redno objavlja svoja razmišljanja in opažanja na družbenih omrežjih, v eni zadnjih objav pa je razburil javnost s trditvijo, da lahko znanost dokaže, da Bog obstaja in da je bil prav bog tisto, iz česar je nastalo celotno vesolja. »Bog je stoodstotno resničen in Jezus je Bog,« je ob objavi zapisal 36-letni Kim, ki je prepričan tudi, da je vera v Jezusa neposredno povezana s tem, kako inteligenten, ustvarjalen in uspešen lahko nekdo postane, piše Daily Mail.

Kako pa je mogoče obstoj boga matematično dokazati? »S preprostimi dejstvi,« pravi Kim in nadaljuje: »Črta se ne more začeti brez prve točke. Predstavljajte si, da narišete črto na list papirja. V geometriji se mora vsaka črta začeti z vsaj eno točko. Brez te prve točke sploh ni črte. Enako velja za obstoj. Če nikoli ne bi bilo izhodišča, se nič ne bi moglo začeti. Vendar jasno vidimo, da življenje in vesolje obstajata. Torej je morala obstajati prva točka, izhodišče, ki je vse sprožilo, iz česar je vse nastalo.« Južnokorejski genij je nato pojasnil še, da prav tako ni mogoče iti neskončno v preteklost, kar pomeni, da se je moral tudi čas nekje začeti. Če čas ne bi imel začetka in bi se raztezal neskončno v preteklost, potem nikoli ne bi prišli do »danes«. To je primerjal z dejstvom, da nikoli ne moreš končati štetja do nič, če začneš z negativno neskončnostjo brez prve številke.

Najpametnejši človek na svetu je svojo teorijo o obstoju Boga zaključil z razkritjem, da matematična funkcija množenja dokazuje, da mora tudi moč prihajati od nekod, kar pomeni, da če nekaj v nedogled množiš z ena, vedno ostaneš na istem številu in nikoli se ne pojavi nič novega ali večjega. Da bi se vesolje torej začelo in razvilo v vse, kar vidimo, je morala od zunaj vstopiti neka večja sila, ki je vse ustvarila in pomnožila. »To pa je bil Bog,« pravi Kim, ki je sicer med drugim prepričan tudi, da se bo Jezus med nas vrnil čez deset let in da je homoseksualnost greh, zaradi česar ga mnogi ne jemljejo prav resno.