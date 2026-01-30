  • Delo d.o.o.
MOŠKA LUTKA KEN

Najslavnejša moška lutka Ken praznuje 65 let (FOTO)

Mattelov Ken bo rojstni dan slavil 11. marca. Najbolj kontroverzen je bil z uhanom iz leta 1993.
Videz igrače se je spreminjal v skladu z modnimi trendi. FOTO: Profimedia

Videz igrače se je spreminjal v skladu z modnimi trendi. FOTO: Profimedia

S psičkom, zaradi katerega je na škatli pisalo Sugar's Daddy. FOTO: Mattel

S psičkom, zaradi katerega je na škatli pisalo Sugar's Daddy. FOTO: Mattel

Največjo prodajo je dosegla različica z uhanom. FOTO: Mattel

Največjo prodajo je dosegla različica z uhanom. FOTO: Mattel

Videz igrače se je spreminjal v skladu z modnimi trendi. FOTO: Profimedia
S psičkom, zaradi katerega je na škatli pisalo Sugar's Daddy. FOTO: Mattel
Največjo prodajo je dosegla različica z uhanom. FOTO: Mattel
A. J.
 30. 1. 2026 | 15:15
2:02
A+A-

Najbolj priljubljena moška lutka Ken bo 11. marca dopolnil 65 let. Proizvajalec Mattel ga je predstavil dve leti po kultni Barbie, ime pa je dobil po Kenu Hanldlerju, sinu ustvarjalca lutke Elliota Handlerja, tako kot je bila Barbie poimenovana po Handlerjevi hčerki Barbari. Prva različica ni imela upogljivih rok, glava se je lahko obračala le levo in desno, lasje so bili narejeni iz filca. Prvi Ken je bil oblečen v kopalke, njegovi nerealne telesne mere pa so bile, podobno kot Barbiejine, večkrat tarča kritik.

Najbolj sporni Ken je tisti z uhanom iz leta 1993. Obročast srebrn uhan v ušesu je po besedah Lise McKendall, takratne vodje komunikacij pri Mattelu, pomenil velik preboj. »Pred nekaj leti tega nikoli ne bi storili. Zdaj pa na moških vidite več uhanov. Bolj so sprejeti v vsakdanjem življenju,« je razložila. Kljub temu Mattel ni ušel očitkom, da so ustvarili gejevsko lutko. Zaradi tega in ker naj bi nosil verižico, ki spominja na spolno igračko, so ga umaknili iz prodaje. Kljub temu (oziroma prav zato) je postal eden najbolj iskanih zbirateljskih kosov in velja za najbolj prodajani model. Obrvi so se dvigovale tudi ob različici Sugar's Daddy iz leta 2010; svetli lasje so delovali sivkasti, Ken pa starejši od drugih lutk. Vendar naj ne bi prikazoval bogatega moškega, ki z denarjem pritegne mlajšo partnerico. Skovanka sugar daddy, ki v slengu pomeni bogatega moškega, ki finančno vzdržuje precej mlajšo partnerico, naj bi se nanašala na psa po imenu Sugar, ki je bil del kompleta.

S psičkom, zaradi katerega je na škatli pisalo Sugar's Daddy. FOTO: Mattel
S psičkom, zaradi katerega je na škatli pisalo Sugar's Daddy. FOTO: Mattel

Prvi Ken je bil oblečen le v kopalke.

Največjo prodajo je dosegla različica z uhanom. FOTO: Mattel
Največjo prodajo je dosegla različica z uhanom. FOTO: Mattel

Pred nekaj leti tega nikoli ne bi storili.

