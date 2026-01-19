  • Delo d.o.o.
SRHLJIVA IZKUŠNJA JE NI USTAVILA

Najstnica brez roke in noge po napadu morskega psa igra golf

Našla je nove izzive. želi si tekmovati na paralimpijskih igrah v teku.
Kljub strahu je šla kasneje na kraju ugriza znova v vodo. FOTO: Steve Hinczynski/Getty Images
Kljub strahu je šla kasneje na kraju ugriza znova v vodo. FOTO: Steve Hinczynski/Getty Images
A. J.
 19. 1. 2026 | 15:15
A+A-

Najstnica Lulu Gribbin ima za seboj srhljivo izkušnjo, kakršne človek ne bi želel nikomur. Junija 2024 je tedaj petnajstletnica iz Alabame, danes ima 17 let, uživala v brezskrbnem dnevu na plaži na Floridi, ko je njeno življenje zaznamovala nepričakovana tragedija. Med plavanjem v plitvini je nenadoma opazila veliko rjavo senco. »Samo obrnila sem se in začela plavati, kolikor hitro sem mogla,« je povedala v intervjuju za Good Morning America. Kmalu zatem jo je napadel morski pes. »Videla sem le obris njegovega telesa, ne pa tudi repa ali plavuti,« se spominja Lulu. »Ko sem dvignila roko iz vode, roke preprosto ni bilo več.«

Oporo po poškodbi je našla v družini in veri. FOTO: Osebni arhiv
Oporo po poškodbi je našla v družini in veri. FOTO: Osebni arhiv

Po napadu morskega psa je Lulu Gribbin prestala številne postopke okrevanja, ki so vključevali inovativne terapije in napredno tehnologijo. Po vrnitvi domov v Alabamo se ni predala žalosti, ampak se je lotevala vedno novih izzivov. S pomočjo specializiranih protez danes igra golf in smuča na vodi. Doma ima tri proteze za roko in tri za nogo, menja jih glede na opravke tisti dan. V prihodnosti si želi tekmovati na paralimpijskih igrah v teku.

Lulu je našla moč, da se je vrnila v morje

Da bi pomagala drugim, je ustanovila Lulu Strong Foundation, ki si prizadeva izboljšati življenja amputirancev in širi dostop do naprednih zdravljenj, vključno z virtualno resničnostjo za lajšanje fantomske bolečine, poleg tega zbira sredstva za raziskave, tehnologijo in inovacije na tem področju. Prizadeva si tudi za uvedbo Lulujinega zakona, sistema opozarjanja, ki bi v realnem času obveščal obiskovalce plaž o bližnjih napadih morskih psov. »90 minut pred napadom name je bil še en napad morskega psa, le nekaj kilometrov stran,« je pojasnila Lulu. »Če bi vedela za to, ne bi bila v vodi.«

Lulu je našla moč, da se je vrnila v morje – in na plažo, kjer se je zgodil napad. »Zajela sta me mir in spokojnost. Občutek je bil resnično osvobajajoč – čeprav ne maram morja,« se spominja. Na kraj napada se je vrnila v sklopu počitnic za gibalno ovirana dekleta. Organizatorji, sočutni do njene tesnobe, so ji dovolili, da je vstopila v vodo zadnja.

Videla sem le obris njegovega telesa, ne repa ali plavuti. Ko sem dvignila roko iz vode, roke preprosto ni bilo več.

Lulu Gribbin morski pes napad počitnice morje ZDA Florida
16:47
Novice  |  Svet
»EVROPA BO LUZER, TRUMP PA V ZGODOVINSKIH KNJIGAH«

Putin navdušen nad Trumpom: s prevzemom Grenlandije bo postal eden najveličastnejših predsednikov!

V zgodovino se bo zapisal z rezultati, ne glede na sredstva, je slavospev Trumpu slišati iz Kremlja. Bralci Slovenskih novic ste v naši anketi, kjer smo spraševali, kam naj se v novem tripolarnem svetu obrne Slovenija, večinsko na strani ZDA.
19. 1. 2026 | 16:47
16:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSLEDNJE SLOVO

Umrl legendarni filmski ustvarjalec, zaznamoval je otroštva več generacij

Med drugim je sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.
19. 1. 2026 | 16:37
16:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Ukradel vozilo na Celjskem: sin lastnika ga je lovil po avtocesti, takole se je končalo

Policista postaje prometne policije pa sta ga izsledila ter mu odvzela prostost.
19. 1. 2026 | 16:17
16:14
Bulvar  |  Tuji trači
VSE JE ZANIKAL

Julio Iglesias zanikal obtožbe o spolnih zlorabah: ena od žrtev imela tedaj le 22 let, on 77

Španskega pevca sta nekdanji zaposleni obtožili nasilja. Tepel naj bi ju, oblast uveljavljal z zastraševanjem.
19. 1. 2026 | 16:14
16:02
Bulvar  |  Domači trači
ZAMUDE

Ana Roš sredi renovacije, a restavracija bi morala biti že odprta: odprtje JAZ Poreč se zamika (FOTO)

Na poreški rivi se pripravlja odprtje restavracije JAZ Poreč Ane Roš, kjer dela napredujejo, a je jasno, da se odprtje kljub napovedim zamika.
Nina Čakarić19. 1. 2026 | 16:02
15:43
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Ne pozabite, tudi pozimi je treba piti

Hladno vreme pogosto zmanjša občutek žeje; če nam mrzla voda ne prija, jo zamenjamo s čaji, tudi juhe so odlične.
19. 1. 2026 | 15:43

