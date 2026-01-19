Najstnica brez roke in noge po napadu morskega psa igra golf

Najstnica Lulu Gribbin ima za seboj srhljivo izkušnjo, kakršne človek ne bi želel nikomur. Junija 2024 je tedaj petnajstletnica iz Alabame, danes ima 17 let, uživala v brezskrbnem dnevu na plaži na Floridi, ko je njeno življenje zaznamovala nepričakovana tragedija. Med plavanjem v plitvini je nenadoma opazila veliko rjavo senco. »Samo obrnila sem se in začela plavati, kolikor hitro sem mogla,« je povedala v intervjuju za Good Morning America. Kmalu zatem jo je napadel morski pes. »Videla sem le obris njegovega telesa, ne pa tudi repa ali plavuti,« se spominja Lulu. »Ko sem dvignila roko iz vode, roke preprosto ni bilo več.«

Oporo po poškodbi je našla v družini in veri. FOTO: Osebni arhiv

Po napadu morskega psa je Lulu Gribbin prestala številne postopke okrevanja, ki so vključevali inovativne terapije in napredno tehnologijo. Po vrnitvi domov v Alabamo se ni predala žalosti, ampak se je lotevala vedno novih izzivov. S pomočjo specializiranih protez danes igra golf in smuča na vodi. Doma ima tri proteze za roko in tri za nogo, menja jih glede na opravke tisti dan. V prihodnosti si želi tekmovati na paralimpijskih igrah v teku.

Lulu je našla moč, da se je vrnila v morje

Da bi pomagala drugim, je ustanovila Lulu Strong Foundation, ki si prizadeva izboljšati življenja amputirancev in širi dostop do naprednih zdravljenj, vključno z virtualno resničnostjo za lajšanje fantomske bolečine, poleg tega zbira sredstva za raziskave, tehnologijo in inovacije na tem področju. Prizadeva si tudi za uvedbo Lulujinega zakona, sistema opozarjanja, ki bi v realnem času obveščal obiskovalce plaž o bližnjih napadih morskih psov. »90 minut pred napadom name je bil še en napad morskega psa, le nekaj kilometrov stran,« je pojasnila Lulu. »Če bi vedela za to, ne bi bila v vodi.«

Lulu je našla moč, da se je vrnila v morje – in na plažo, kjer se je zgodil napad. »Zajela sta me mir in spokojnost. Občutek je bil resnično osvobajajoč – čeprav ne maram morja,« se spominja. Na kraj napada se je vrnila v sklopu počitnic za gibalno ovirana dekleta. Organizatorji, sočutni do njene tesnobe, so ji dovolili, da je vstopila v vodo zadnja.