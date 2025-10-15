Najstnik predelal moped v avtodom in z njim prevozil 20.000 kilometrov

Tako kot pri nas tudi v vsej preostali Evropi mladi od 15. do 18. leta ne smejo voziti avtomobila, lahko pa vozijo lahka motorna vozila z največjo hitrostjo 45 km/h. Pravilo je pri 16 letih izkoristil danes 19-letni Timon Bornhalm iz Iserlohna: skupaj z očetom je predelal moped v avtodom in se odpravil na potovanje po Evropi. Do danes je z vozilom prevozil že 20.000 km. »Da bi lahko vozil vozilo, sem moral pridobiti vozniško dovoljenje za skuter,« pojasnjuje.

V prikolici je čajna kuhinja, na strehi zložljiv strešni šotor.

Za gradnjo avtodoma sta oče in sin potrebovala 130 ur dela. Dva meseca sta vsako prosto minuto preživela v garaži. Mali avtodom ima skoraj vse, kar imajo veliki. Zadaj sta kotiček za sedenje s čajno kuhinjo in prostor za shranjevanje. Na strehi je nameščen zložljiv strešni šotor, v katerem lahko spita dve osebi. Zložljiva miza in dva stola so shranjeni v prikolici.

»Končni rezultat je res videti kul,« je navdušen najstnik.

Nihče se ne pelje v Španijo z avtomobilom, ki doseže le 45 km/h.

Celo televizijo ima v vozilu.

Iznajdljivi mladenič je prepotoval Nemčijo in Francijo ter se ustavil ob morju v letovišču L'Estartit na Costa Bravi, kjer so ga pozdravili starši in prijatelji. »Bilo je precej noro, nihče se ne pelje v Španijo z avtomobilom, ki doseže le 45 km/h,« pravi. Med potjo si je prislužil simpatije in občudovanje voznikov, ki so mu pogosto pokazali palec gor – včasih pa tudi sredinec.

Potovanje je trajalo 40 ur v eno smer, nanj pa se je pripravljal več kot eno leto. Avtocest se je izogibal. Marsikdo ga je strašil, da se mu bo vozilo med potjo zagotovo pokvarilo, a se to ni zgodilo. »Proti koncu se nismo mogli nehati smejati, ker smo to lahko doživeli, ker smo vedeli, da smo prebrodili to noro potovanje,« sklene.