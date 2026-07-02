Naključje, da te kap! Hkrati je nosečih kar 17 zaposlenih v porodnišnici (FOTO)

Vzdušje v porodnišnici bolnišnice Miami Valley v ameriški zvezni državi Ohio je v teh dneh še posebej veselo. Čeprav so zaposleni vajeni vsak dan pomagati bodočim staršem pri prihodu dojenčkov, so tokrat glavna tema postale njihove medicinske sestre in babice. Kar 17 zaposlenih z istega oddelka namreč hkrati pričakuje otroka, s čimer so podrle prejšnji rekord te iste porodnišnice, ko je bilo hkrati nosečih 11 njihovih zaposlenih.

Kot je za ABC News povedala glavna medicinska sestra Amberly Saner, novice o nosečnostih prihajajo ena za drugo. »To je tako vznemirljivo. V zadnjih nekaj mesecih ugotavljamo, da je nosečih vse več naših kolegic, in število samo še narašča,« je dejala in v smehu dodala še, da bodoče mamice skupnih nosečnosti niso načrtovale: »To je eno veliko, a prečudovito naključje, krasno je.« Nosečke so se zbrale tudi za skupno fotografijo, na kateri pozirajo oblečene v enake uniforme, posnetek pa je hitro zaokrožil po družabnih omrežjih in požel val navdušenja.

Navdušene pa so seveda tudi bodoče mamice. Med njimi sta prijateljici Maddie in Rileigh, ki skupaj delata že pet let. Maddie je v 26. tednu nosečnosti, Rileigh v 31., njuno prijateljstvo pa se je v času odkar sta obe na testu nosečnosti opazili dve črtici, še poglobilo. »Z Maddie sva najboljši prijateljici, zato jo nameravam imeti ob sebi med porodom,« je povedala Rileigh, ki je za ABC News še dejala, da svojim kolegom in kolegicam popolnoma zaupa, saj vsak dan skupaj skrbijo za mame in njihove novorojenčke.

Čeprav bo v prihodnjih mesecih veliko zaposlenih odšlo na porodniški dopust, pa vodstvo bolnišnice ne pričakuje večjih težav pri organizaciji dela. Na oddelku je zaposlenih skoraj 200 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, zato se bo urnik prilagajal brez večjih težav. »Imamo dovolj podpornega osebja, ki lahko po potrebi posreduje. Imamo tudi zaposlene, ki delajo s krajšim delovnim časom in lahko prevzamejo dodatne izmene. Ne skrbi nas preveč za organizacijo,« je ob tem dejala Saner.