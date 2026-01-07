  • Delo d.o.o.
INOVACIJE

Nam bo oglase že kmalu predvajal hladilnik, luknje na cestah pa krpali roboti?

Leto 2026 bo predvidoma polno različnih inovacij in nekatere bi lahko znatno vplivale na naše vsakdanje življenje.
Raziskovanja potovanja človeških zarodkov v vesolje so v polnem teku. FOTO: Lidiia Moor/Getty Images
Raziskovanja potovanja človeških zarodkov v vesolje so v polnem teku. FOTO: Lidiia Moor/Getty Images
A. J.
 7. 1. 2026 | 15:44
2:20
A+A-

Strokovnjaki raziskovalne neprofitne fundacije Nesta so razkrili globalne inovacije in smernice, ki bodo oblikovale svet leta 2026. »Če bo leto 2026 kaj podobno lanskemu, bo polno dogodkov – tako vsakdanjih kot izjemnih. Morda bo globoko spremenilo naše vsakdanje življenje in vodilo do novih načinov razmišljanja,« meni vodja misije Discovery pri Nesti Laurie Smith. Med tehnološkimi inovacijami, ki bodo pozitivno vplivale na vsakdanje življenje, so avtobusne poti, prilagojene povpraševanju. V Šanghaju so takšen sistem že uvedli, deluje pa s pomočjo aplikacije na telefonu. Kdor želi potovati, to označi v aplikaciji, ko je potnikov dovolj, pa je pot, kamor gredo, odobrena. Voznikom avtomobilov se obetajo lepše ceste. V Veliki Britaniji, kjer se soočajo z velikim zaostankom pri popravljanju lukenj, so že uvedli inovativne materiale, kot je grafen. Poleg tega v Hertfordshiru preizkušajo robotske enote za popravilo, ki patruljirajo po cestah in takoj popravijo razpoke, ko se te pojavijo.

Luknje na cesti bi lahko krpali roboti.

Vloga umetne inteligence (UI) v vladah se prav tako povečuje. V Albaniji so na primer v letu 2025 imenovali prvo »UI ministrico« na svetu, Diello. Pričakovati je, da bo takšnih ministrov še več. Med bolj kontroverznimi novostmi je možnost oglaševanja v zasebnih domovih. Podjetje Samsung je leta 2025 napovedalo, da bo začelo prikazovati oglase na nekaterih svojih novih modelih hladilnikov v ZDA. Da tisti, ki financirajo znanost, zelo resno razmišljajo o življenju v vesolju, pričajo raziskave na to temo, ki se bodo v letu 2026 še poglabljale. Lansko odkritje, da spermiji in jajčeca v vesolju preživijo, japonske univerze Kjoto ter prvi mini laboratorij za vesoljsko vitro oploditev nizozemskega startupa Spaceborn United najavljata začetek preizkušanja možnosti človeškega razmnoževanja v vesolju.

Albanska Diella je prva UI ministrica, po svetu ji bodo verjetno sledili še drugi. FOTO: Profimedia
Albanska Diella je prva UI ministrica, po svetu ji bodo verjetno sledili še drugi. FOTO: Profimedia

