Napovedal datum smrti kralja Karla III., strašljivo blizu je

V petek je britanski kralj Karel III. praznoval 77. rojstni dan. Čeprav je imel zadnja leta nemalo težav z zdravjem, odkrili so mu namreč raka prostate, je v javnosti zadnje čase dobro volje, nasmejan, videti je veliko bolje, da se tako tudi počuti, je pred dnevi priznal britanskim novinarjem.

A obdobje miru in dobrega počutja se lahko kmalu konča. Sloviti francoski jasnovidec je namreč v eni svojih prerokb napovedal, da bo »otoški kralj na silo izgnan, nadomestil pa ga bo nekdo, ki nima lastnosti, potrebnih za vladarja«. Mario Reading, strokovnjak za Nostradamusove prerokbe in njihovo tolmačenje, meni, da bi kralj Karel III. lahko odstopil zaradi »vztrajnih napadov nanj in na kraljico Camillo«.

Reading dodaja, da bi Karla III. na prestolu lahko nasledil Harry in ne njegov starejši brat princ William, ki je naslednji v vrsti za britanski prestol. Prepoznava ga namreč kot osebo, ki »nima lastnosti, potrebne za vladanje«, kot je napovedal Nostradamus.

Ne bo dolgo kralj

S kraljem Karlom III. se je ukvarjala tudi priznana britanska jasnovidka Jasmine Anderson, ki je preučila položaj planetov v času njegovega kronanja in poskušala najti znake, kaj prihodnost prinaša novemu monarhu.

»Ne vidim, da bi bil dolgo naš kralj. Na dan kronanja (6. maja 2023) je bil Merkur retrograden. Merkur vlada komunikaciji, potovanjem, posredovanju sporočil, stvari se lahko med retrogradnim Merkurjem razburkajo. Ni dober čas za začetek česar koli novega. Ni dober čas za selitev, ustanovitev podjetja ali vstop v novo razmerje,« je povedala za britanske medije.

»Pogledala sem tudi tarot karte in zdi se, da bo njegova vladavina sicer uspešna, vendar ne prav dolga,« je dejala. Britance in oboževalce kraljevih pa je najbolj prestrašila nenavadna prerokba, ki navaja natančen datum kraljeve smrti.

Oseba, ki se na družabnem omrežju X predstavlja kot Logan Smith, je julija 2022 napovedala, da bo kraljica Elizabeta II. umrla 8. septembra istega leta, kar se je tudi zgodilo. Logan Smith naj bi v isti objavi zapisal tudi domnevni datum kraljeve smrti – 28. marec 2026. Ali se bo katera od omenjenih prerokb uresničila, bomo lahko kmalu videli.