STRAŠLJIVO

Napovedal datum smrti kralja Karla III., strašljivo blizu je

Logan Smith je pravilno napovedal datum smrti britanske kraljice Elizabete II.
V petek, 14. novembra, je dopolnil 77 let. FOTO: Adrian Dennis/Afp
V petek, 14. novembra, je dopolnil 77 let. FOTO: Adrian Dennis/Afp
B. K. P.
 15. 11. 2025 | 11:32
2:35
V petek je britanski kralj Karel III. praznoval 77. rojstni dan. Čeprav je imel zadnja leta nemalo težav z zdravjem, odkrili so mu namreč raka prostate, je v javnosti zadnje čase dobro volje, nasmejan, videti je veliko bolje, da se tako tudi počuti, je pred dnevi priznal britanskim novinarjem.

A obdobje miru in dobrega počutja se lahko kmalu konča. Sloviti francoski jasnovidec je namreč v eni svojih prerokb napovedal, da bo »otoški kralj na silo izgnan, nadomestil pa ga bo nekdo, ki nima lastnosti, potrebnih za vladarja«. Mario Reading, strokovnjak za Nostradamusove prerokbe in njihovo tolmačenje, meni, da bi kralj Karel III. lahko odstopil zaradi »vztrajnih napadov nanj in na kraljico Camillo«.

Reading dodaja, da bi Karla III. na prestolu lahko nasledil Harry in ne njegov starejši brat princ William, ki je naslednji v vrsti za britanski prestol. Prepoznava ga namreč kot osebo, ki »nima lastnosti, potrebne za vladanje«, kot je napovedal Nostradamus.

Ne bo dolgo kralj

S kraljem Karlom III. se je ukvarjala tudi priznana britanska jasnovidka Jasmine Anderson, ki je preučila položaj planetov v času njegovega kronanja in poskušala najti znake, kaj prihodnost prinaša novemu monarhu.

»Ne vidim, da bi bil dolgo naš kralj. Na dan kronanja (6. maja 2023) je bil Merkur retrograden. Merkur vlada komunikaciji, potovanjem, posredovanju sporočil, stvari se lahko med retrogradnim Merkurjem razburkajo. Ni dober čas za začetek česar koli novega. Ni dober čas za selitev, ustanovitev podjetja ali vstop v novo razmerje,« je povedala za britanske medije.

»Pogledala sem tudi tarot karte in zdi se, da bo njegova vladavina sicer uspešna, vendar ne prav dolga,« je dejala. Britance in oboževalce kraljevih pa je najbolj prestrašila nenavadna prerokba, ki navaja natančen datum kraljeve smrti.

Oseba, ki se na družabnem omrežju X predstavlja kot Logan Smith, je julija 2022 napovedala, da bo kraljica Elizabeta II. umrla 8. septembra istega leta, kar se je tudi zgodilo. Logan Smith naj bi v isti objavi zapisal tudi domnevni datum kraljeve smrti – 28. marec 2026. Ali se bo katera od omenjenih prerokb uresničila, bomo lahko kmalu videli.

13:20
Novice  |  Svet
OKUŽEN MOŠKI

Ptičja gripa H5N5 preskočila na človeka!

Virus so odkrili pri moškem, ki je bil v začetku meseca hospitaliziran s simptomi, podobnimi gripi.
15. 11. 2025 | 13:20
12:57
Novice  |  Slovenija
NASLEDNJE LETO

V proračunu se obeta velika luknja, še povečala jo bo obvezna božičnica

Državni svetnik Mitja Gorenšček pravi, da država svoje porabe ne zna ustrezno zamejiti glede na prihodke.
15. 11. 2025 | 12:57
12:28
Šport  |  Tekme
SLALOM

Dve slovenski smučarki v finalu, zanju bomo pesti stiskali ob 13. uri

Neja Dvornik je z zaostankom 1,75 sekunde za Mikaelo Shiffrin dosegla šesti najboljši čas.
15. 11. 2025 | 12:28
12:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Z vitamini nad okužbe, kralj med vitamini je C

Za lažje spopadanje z virusi si poleg redne telesne aktivnosti zagotovimo uravnoteženo prehrano.
Aleksander Brudar15. 11. 2025 | 12:10
11:46
Novice  |  Slovenija
NAPAD NA BAVARSKEM DVORU

Napadalec na voznika avtobusa s sledilci delil kratek video, je to 'usodna' vožnja? (VIDEO)

Grega Voga je dokumentiral vožnjo z avtobusom LPP po ljubljanskih ulicah.
15. 11. 2025 | 11:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
