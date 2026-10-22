Napovedal je porast terorizma pred 11. septembrom, zdaj razkriva, kakšen bo svet leta 2066

Ko gre za ugibanja o tem, kakšna bo naša prihodnost, ne manjka jasnovidcev in mistikov, ki trdijo, da poznajo odgovore. Pred svojo smrtjo leta 1996 naj bi denimo Baba Vanga napovedala številne dogodke, ki naj bi se pozneje uresničili. Nekaj napovedi ima tudi za konec letošnjega leta. Novinar in pisatelj Jonathan Margolis pa se že zadnjih 30 let ukvarja z resnimi napovedmi prihodnosti, torej ne s tistimi, ki jih podajajo jasnovidci. O tej temi je napisal celo knjigo z naslovom A Brief History of Tomorrow (Kratka zgodovina jutrišnjega dne), v kateri je analiziral, kaj so futuristi napovedali pravilno in kje so se zmotili.

Trdi tudi, da je sam podal več napovedi, ki so se uresničile. Med njimi sta bila vzpon islamizma in možnost terorističnega napada brez primere po svoji skrajnosti. V novem prispevku za časnik The Independent je Margolis prosil umetnointeligenčnega klepetalnega robota Cassi, naj pripravi nekaj napovedi za leto 2066, nato pa je predstavil še svoje.

Kaj napoveduje umetna inteligenca?

Umetna inteligenca je ocenila, da obstaja 21-odstotna verjetnost, da bomo do leta 2066 znali biološko pomladiti svoje telo. Nad tem bi bil verjetno navdušen Bryan Johnson, ki je znan po svojih prizadevanjih za upočasnitev staranja. Cassi je ocenila tudi, da obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da bodo novičarske medije namesto ljudi vodili drugi sistemi oziroma umetna inteligenca.

Kitajska naj bi prehitela ZDA

Margolisove napovedi so bile precej raznolike. Opozoril je, da Združene države Amerike do leta 2066 ne bodo več najpomembnejša država na svetu, saj naj bi njihovo mesto prevzela Kitajska. Verjetnost za takšen razvoj dogodkov je ocenil na 80 odstotkov. Ob tem je poudaril, da bodo ZDA sicer ostale najbogatejša država, vendar si po obdobju predsedovanja Donalda Trumpa ne bodo povrnile mednarodnega ugleda.

Po Margolisovem mnenju obstaja tudi kar 70-odstotna verjetnost, da se bomo soočili s svetovnim pomanjkanjem otrok, saj se ljudje vse pogosteje odločajo za manjše družine. Stopnja rodnosti po svetu že desetletja upada. Po podatkih portala Our World in Data se je od leta 1950 zmanjšala za približno polovico. Upad rodnosti lahko povzroči resne težave, saj se prebivalstvo stara, razmerje med delovno aktivnimi ljudmi in vzdrževanimi osebami pa se spreminja. Posledice so lahko manjša delovna sila in nižja gospodarska proizvodnja.

Margolis je nato nekoliko v šali napovedal še, da obstaja 65-odstotna verjetnost, da bodo ljudje leta 2066 molili k božanstvom umetne inteligence, »ker bi lahko ta za razliko od bogov odgovorila na njihove molitve«. Prepričan pa je tudi, da obstaja kar 99-odstotna verjetnost, da se bomo še vedno spopadali z zagozdenim papirjem v tiskalnikih.

Bodo avtomobili v mestih postali redkost?

Po njegovi napovedi bo čez 40 let lastništvo avtomobila v mestih postalo skoraj neznano. Ljudje se bodo namesto z lastnimi avtomobili prevažali s samovozečimi vozili, ki bodo na voljo brezplačno 24 ur na dan. Na podeželju pa naj bi avtomobili še vedno ostali pomembno prevozno sredstvo. Zanimivo je, da nekatere njegove napovedi podpirajo tudi podatki. Raziskava inštituta Ipsos iz maja letos je pokazala, da lastništvo avtomobilov sicer še ne izumira, vendar so se že pokazale razpoke v dosedanjem odnosu do osebnih vozil. V raziskavi iz leta 2026 je skoraj polovica vprašanih, natančneje 43 odstotkov, dejala, da si življenja brez avtomobila ne more predstavljati. Podatki pa so razkrili tudi dve zanimivi razliki. Prvič, mlajši so precej redkeje menili, da je avtomobil nujen za vsakdanje življenje. Drugič, tudi prebivalci mest so veliko redkeje trdili, da brez avtomobila ne bi mogli živeti. V mestnih območjih je bilo takšnih 37 odstotkov vprašanih, na podeželju pa kar 60 odstotkov, poroča LADbible.