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Napravili so se v nepozabno Marilyn Monroe in podrli rekord: za vroče jih je bilo kar 1037 (FOTO)

V Palm Springsu poklon seks simbolu, tudi v podporo paradi ponosa.
Marilyn bi bila ponosna. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov

Marilyn bi bila ponosna. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov

Ob jubileju so podrli rekord. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov

Ob jubileju so podrli rekord. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov

Soglasno so se napravili v podobo igralke iz uspešnice Sedem let skomin.

Soglasno so se napravili v podobo igralke iz uspešnice Sedem let skomin.

Marilyn bi bila ponosna. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov
Ob jubileju so podrli rekord. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov
Soglasno so se napravili v podobo igralke iz uspešnice Sedem let skomin.
E. B.
 13. 6. 2026 | 14:35
2:13
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Ob stoti obletnici rojstva ene največjih ikon 20. stoletja, po mnenju mnogih nespornega seks simbola, so se v Palm Springsu v Kaliforniji zbrali številni oboževalci, napravljeni v nepozabno Marilyn Monroe. In pri tem podrli rekord: kar 1037 jih je prišlo, po dogovoru vsi v dih jemajoči kultni beli obleki, kakršno je hollywoodska zvezdnica nosila v uspešnici Sedem let skomin leta 1955.

Ob jubileju so podrli rekord. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov
Ob jubileju so podrli rekord. FOTO: Guinnessova knjiga rekordov

Pogumni glas

Novi Guinnessov mejnik tako krepko presega prejšnjega iz leta 2020, takrat si je v Avstraliji blond lasulje nadelo komaj 254 marilynk. Tokrat jih je bilo za vroče še veliko več, se je izkazalo, v Palm Springsu pa se je tako pisala zgodovina, so navdušeni organizatorji. Ob stoti obletnici rojstva zvezdnice, ki je zmešala tudi glave v Beli hiši, so se čez lužo in drugod zvrstili številni dogodki, imitatorji Monroejeve pa so s prijavnino na dogodek podprli parado ponosa in pri tem poudarili, da je bila Marilyn, ki se je poslovila 1962., veliko več kot utelešenje hollywoodskega glamurja. Brez zadržkov in omahovanja je podprla svoje homoseksualno usmerjene prijatelje, se borila proti rasnemu razlikovanju in se drzno postavila po robu velikim odločevalcem v neprizanesljivi filmski industriji, zamajala pa je tudi ameriški politični vrh.

Soglasno so se napravili v podobo igralke iz uspešnice Sedem let skomin.
Soglasno so se napravili v podobo igralke iz uspešnice Sedem let skomin.

Jubileju so se v Los Angelesu nedavno poklonili tudi z dražbo različnih predmetov igralke in zbrali milijon evrov in pol. Večerne obleke, modne dodatke, pisma, uteži, knjige, nekatere pogodbe, kozmetične izdelke in pripomočke, pohištvo in druge spominke ter nenavadne predmete iz njene hiše v Brentwoodu, celo kopalniško ploščico, so številni oboževalci in zagreti zbiratelji razgrabili na dogodku, ki ga je organizirala avkcijska hiša Julien's. Največ je iztržil rumeni kavč, in sicer dobrih 200 tisočakov, stran iz igralkinega rokovnika, ocenjena na manj kot dva tisočaka, pa je zaslužila kar 120.000 evrov.

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