Naročila sedežno garnituro s Temuja, mož je umiral od smeha, ko je videl, kaj je prejela (VIDEO)

Na spletu je kupila novo sedežno garnituro, a takoj po dostavi paketa ji je postalo jasno, da je z naročilom kiksnila. Pričakovala je pohištvo za dnevno sobo v običajni velikosti, vendar jo je zaskrbelo že, ko je zagledala pakete, ki so bili precej manjši od pričakovanega.

Namesto garniture običajne velikosti je po pomoti kupila miniaturno različico. V ozadju posnetka je slišati smeh moškega, ki pripomni: »Ko prodaš svojo sedežno garnituro za dnevno sobo in potem naročiš s Temuja ...«

Posnetek nato prikazuje žensko, kako sestavlja drobcene rjave kavče iz umetnega usnja, nato pa stopi nazaj in komaj zadržuje smeh zaradi svoje nezgode.

Video sprožil številne odzive

Zdi se, da je ženska pred zaključkom nakupa spregledala specifikacije izdelka, zato se je znašla pred dilemo – naj obdrži pohištvo za hišne ljubljenčke ali zahteva vračilo denarja.

Marsikomu se je video zdel simpatičen, saj so se lahko poistovetili s težavami spletnega nakupovanja. Eden od uporabnikov je komentiral: »To se zgodi, ko gledaš ceno, ne pa bereš opisa.« Drugi je dodal: »Moje prvo in zadnje naročilo s Temuja, aplikacijo sem izbrisal.« Tretji pa je zapisal: »Očitno ljudje pred nakupom ne preverijo dimenzij ...« Vendar pa niso vsi menili, da je kriv Temu. »Stalno naročam s Temuja in nikoli se mi ni zgodilo kaj podobnega,« je sporočil eden od kupcev.

