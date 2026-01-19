Nas poleti čaka grozljiv dogodek, zaradi katerega bo umrlo 40 milijonov ljudi? Nasa odgovarja

Po spletu je zaokrožila bizarna in precej strašljiva teorija zarote, in sicer, da naj bi Zemlja za kratek čas ostala brez gravitacije. To naj bi razkrivali tajni dokumenti Ameriške vesoljske agencije Nasa, imenovani Projekt Sidro, ki so jeseni leta 2024 po nesreči prišli v javnost, trdijo tisti, ki so prepričani, da se bo to res zgodilo. »Če dokumenti niso resnični, kako to, da ima projekt ime, da je znan natančen trenutek, ko bo Zemlja ostala brez gravitacije, trajanje dogodka in število žrtev,« se med drugim sprašujejo tisti, ki so prepričani, da ne gre za izmišljotino, čeprav pri Nasi trdijo, da je nemogoče, da bi naš planet kar tako izgubil silo, ki nas drži na tleh. To naj bi se sicer zgodilo 12. avgusta letos ob natanko 15.33 po našem času, trajalo pa naj bi sedem sekund. Dogodek naj bi po trditvah teoretikov zarote terjal najmanj 40 milijonov žrtev, smrti bi bile posledica hudih padcev, ko bi ljudje po ponovni vzpostavitvi Zemljine gravitacijske sile popadali nazaj na tla.

»Zemlja ne bo izgubila gravitacije 12. avgusta 2016. Tisti, ki v to verjamejo, ne razumejo, kako gravitacija sploh deluje. Edini način, da bi Zemlja izgubila gravitacijo, bi bil, da bi Zemljin sistem, skupna masa njenega jedra, plašča, skorje, oceanov, kopenske vode in atmosfere, izgubil maso. To pa se ne more zgoditi,« je v izjavi zatrdil predstavnik vesoljske agencije Nasa. Od kod se je omenjena teorija vzela, ni povsem jasno, kot eno prvih, ki jo je omenila, pa tuji mediji navajajo osebo, ki se na družabnih omrežjih predstavlja z uporabniškim imenom mr_daya_of. »12. avgusta 2026 bo Zemlja za sedem sekund ostala brez težnosti. Nasa ve. Na to se pripravljajo, a nam nočejo povedati. Umrlo bo 40 milijonov ljudi, infrastruktura bo uničena, sledila bo masovna panika in zlom gospodarstva, ki bo trajal več kot deset let,« je v daljši objavi lani zapisal omenjeni uporabnik, ki ponuja tudi razlago, kaj bo fenomen sprožilo: »To se bo zgodilo zaradi sekanja gravitacijskih valov, ki jih bosta povzročila trka črnih lukenj.«

Taisti uporabnik trdi še, da so Nasa in vlade porabile že okrog 80 milijonov evrov, da bi uredile podzemna zaklonišča, a v njih naj bi bilo dovolj prostora zgolj za izbrance. Kot piše Daily Mail, je sicer taista oseba s sledilci v preteklosti že delila povsem izmišljeno zgodbo, v kateri trdi, da je leta 2019 na nepojasnjen način iz kraja Portlock na Aljaski izginilo 600 ljudi. Precej nenavadne so tudi njene navedbe, kaj v življenju počne. V nekaterih objavah namreč pravi, da je zaposlena pri Googlu, v drugih, da dela v mrtvašnici in krematoriju, spret v tretjih, da v Hospicu, menda pa je tudi psihiater in kriminalist.